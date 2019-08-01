Усатый в каске сделал из «Запорожца» кабриолет в цветах ХК «Сибирь»

Теперь брендированная машина Усатого в каске будет участвовать во всех акциях болельщиков «Сибири»

Машину полностью отремонтировали, заменили в ней салон и покрасили в цвета клуба.

«Я купил машину в ноябре прошлого года. За 120 тысяч. Покупал сразу кабриолет, перегоняли её потом. Ещё 100 тысяч рублей ушло на салон. Буду на ней кататься, так сказать, рекламировать "Сибирь". Дизайн делали совместно: идеи мои, а в жизнь их воплотил член Союза дизайнеров России Дмитрий Комаров», — рассказал корреспонденту НГС болельщик Дмитрий Казанцев.

Салон старого «Запорожца» полностью переделали. Теперь он ничем не уступает люксовым авто

Казанцев добавил, что на ремонт, оформление и перекраску «Запорожца» у него ушло больше полугода.

По его словам, теперь необычная машина будет принимать участие во всех акциях, которые будут проводить болельщики «Сибири».

Усатый в каске — самый узнаваемый болельщик «Сибири». В интервью НГС Дмитрий Казанцев рассказывал, что начал болеть за команду случайно и это спасло его бизнес.

