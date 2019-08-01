Усатый в каске сделал из «Запорожца» кабриолет в цветах ХК «Сибирь»

Дмитрий Казанцев отказался называть сумму, в которую ему обошлась модернизация старого «Запорожца». Но только обновление салона стоило 100 тысяч
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Болельщик новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Казанцев переделал «Запорожец» в «командный» кабриолет.
Машину полностью отремонтировали, заменили в ней салон и покрасили в цвета клуба.
«Я купил машину в ноябре прошлого года. За 120 тысяч. Покупал сразу кабриолет, перегоняли её потом. Ещё 100 тысяч рублей ушло на салон. Буду на ней кататься, так сказать, рекламировать "Сибирь". Дизайн делали совместно: идеи мои, а в жизнь их воплотил член Союза дизайнеров России Дмитрий Комаров», — рассказал корреспонденту НГС болельщик Дмитрий Казанцев.
Казанцев добавил, что на ремонт, оформление и перекраску «Запорожца» у него ушло больше полугода.
«Мы работы закончили в прошлые выходные, 28 июля», — рассказал Казанцев.
По его словам, теперь необычная машина будет принимать участие во всех акциях, которые будут проводить болельщики «Сибири».
Усатый в каске — самый узнаваемый болельщик «Сибири». В интервью НГС Дмитрий Казанцев рассказывал, что начал болеть за команду случайно и это спасло его бизнес.
«На стадионе я переключился и понял, что здесь другая жизнь, другая семья и энергетика. Мы живём в обыденном мире, грязнем в проблемах, бизнесе, деньгах, суете. В какой-то момент я от этого отвлёкся. Первый матч я смотрел с женой, и мы всегда после этого вместе», — рассказывал Дмитрий Казанцев во время интервью.
В конце декабря прошлого года новосибирские болельщики ХК «Сибирь» записали трогательное видео с поздравлениями для защитника Самвела Мнацяна, который сейчас проходит лечение от рака в клинике в Германии.