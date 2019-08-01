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Влюблённые в «Сибирь»

Усатый в каске сделал из «Запорожца» кабриолет в цветах ХК «Сибирь»

На создание машины с белоснежным салоном у Дмитрия Казанцева ушло больше полугода

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Дмитрий Казанцев отказался называть сумму, в которую ему обошлась модернизация старого «Запорожца». Но только обновление салона стоило 100 тысяч

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Болельщик новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Казанцев переделал «Запорожец» в «командный» кабриолет.

Теперь брендированная машина Усатого в каске будет участвовать во всех акциях болельщиков «Сибири»

Теперь брендированная машина Усатого в каске будет участвовать во всех акциях болельщиков «Сибири»

Машину полностью отремонтировали, заменили в ней салон и покрасили в цвета клуба.

Машину украсили логотипом команды, фотографией <a href="https://news.ngs.ru/more/65629631/" target="_blank" class="_">Злого снеговика</a> и Усатого в каске

Машину украсили логотипом команды, фотографией Злого снеговика и Усатого в каске

«Я купил машину в ноябре прошлого года. За 120 тысяч. Покупал сразу кабриолет, перегоняли её потом. Ещё 100 тысяч рублей ушло на салон. Буду на ней кататься, так сказать, рекламировать "Сибирь". Дизайн делали совместно: идеи мои, а в жизнь их воплотил член Союза дизайнеров России Дмитрий Комаров», — рассказал корреспонденту НГС болельщик Дмитрий Казанцев.

Салон старого «Запорожца» полностью переделали. Теперь он ничем не уступает люксовым авто

Салон старого «Запорожца» полностью переделали. Теперь он ничем не уступает люксовым авто

Казанцев добавил, что на ремонт, оформление и перекраску «Запорожца» у него ушло больше полугода.

На переделку машины ушло больше полугода

На переделку машины ушло больше полугода

«Мы работы закончили в прошлые выходные, 28 июля», — рассказал Казанцев.

Дмитрий рассказал, что машина призвана пиарить и рекламировать ХК «Сибирь»

Дмитрий рассказал, что машина призвана пиарить и рекламировать ХК «Сибирь»

По его словам, теперь необычная машина будет принимать участие во всех акциях, которые будут проводить болельщики «Сибири».

Усатый в каске — самый узнаваемый болельщик «Сибири». В интервью НГС Дмитрий Казанцев рассказывал, что начал болеть за команду случайно и это спасло его бизнес

Дизайн машины создавали Дмитрий Казанцев и член союза дизайнеров России Дмитрий Комаров

Дизайн машины создавали Дмитрий Казанцев и член союза дизайнеров России Дмитрий Комаров

«На стадионе я переключился и понял, что здесь другая жизнь, другая семья и энергетика. Мы живём в обыденном мире, грязнем в проблемах, бизнесе, деньгах, суете. В какой-то момент я от этого отвлёкся. Первый матч я смотрел с женой, и мы всегда после этого вместе», — рассказывал Дмитрий Казанцев во время интервью. 

В конце декабря прошлого года новосибирские болельщики ХК «Сибирь» записали трогательное видео с поздравлениями для защитника Самвела Мнацяна, который сейчас проходит лечение от рака в клинике в Германии.

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КОММЕНТАРИИ (19)

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1 авг 2019 в 17:38

Было бы что рекламировать. Команда так себе.

Фото пользователя
1 авг 2019 в 18:03

Надеюсь когда Сибирь не выйдет в плейоф в предстоящем сезоне... Он обольет этот хлам бензином около лдс и подожгет...

Фото пользователя
1 авг 2019 в 17:48

это с академа индивидум который весь дом перекрасил в цвет хк сибири на деньги жильцов добродушных?