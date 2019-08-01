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Еда

У «Березовой рощи» открылась двухэтажная хинкальная с деревянными лопатами на стенах

Повар готовит основное блюдо прямо в зале

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Ассорти из четырех видов хинкали (классика, с бараниной, с сыром и с картошкой и грибами) за 265 рублей. Аджика (на заднем плане) — 40 рублей

Фото: Стас Соколов / НГС

В павильоне на Гоголя, 46 в Дзержинском районе Новосибирска открылась хинкальная «Мечтатели». Это уже третье заведение грузинской кухни, которое начало работать в Новосибирске этим летом.

«Мечтатели» заняли часть недавно построенного здания сложной формы, большую часть которого занимает универсам «Пятёрочка». У кафе есть небольшая летняя веранда и второй этаж, который расположен над кухней. Стена там украшена бутафорскими деревянными лопатами. Заведение открылось в минувшие выходные и работает пока в тестовом режиме.

На втором этаже стоят мягкие диваны

На втором этаже стоят мягкие диваны

Несмотря на формат хинкальной, в кафе готовят полный набор блюд грузинской кухни — выпечку, супы, горячее и холодные закуски. Хачапури по-аджарски стоит здесь 320 рублей, суп харчо — 230 рублей, чкмерули (тушеная с молоком курица) — 360 рублей. Хинкали в «Мечтателях» готовят четырёх видов (со смешанным фаршем, бараниной, сыром и картошкой с грибами). Они продаются поштучно и стоят от 55 до 75 рублей.

То, что заведение названо именно хинкальной, а не просто кафе грузинской кухни, управляющая заведения Татьяна Жуковская объяснила тем, что заведение хочет сделать именно хинкали своим основным блюдом.

«У нас на хинкали приходится уже до 70% заказов. Есть гости, которые берут их с собой», — сообщила корреспонденту НГС Татьяна Жуковская.

Готовят в «Мечтателях» повара из Грузии. А для того чтобы раскатать тесто и слепить именно хинкали, повар даже выходит в зал. 

На первом этаже кафе всего пять столов

На первом этаже кафе всего пять столов

Грузинская кухня — одно из самых модных направлений у рестораторов. С начала весны в Новосибирске уже начали работать два полноценных грузинских ресторана: «Мишико» на Ядринцевской и «Хлеб и Нино» в Академгородке. Всего, по данным 2ГИС, в городе работает 23 заведения с блюдами грузинской кухни в меню. Хотя специализированными грузинскими кафе и ресторанами из них можно считать только 12.

Хинкальная делит здание с универсамом «Пятерочка»

Хинкальная делит здание с универсамом «Пятерочка»

«Мечтатели» не первое заведение, позиционирующее себя как «хинкальная». Небольшая закусочная, которая так и называется, работает на окраине города, на улице Волочаевская. Хинкали же сейчас делают в Новосибирске более чем в двух десятках заведений. О лучших в Новосибирске хинкали можно почитать в обзоре НГС.Афиша. 

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КОММЕНТАРИИ (21)

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1 авг 2019 в 18:35

Хинкали - еда грузинская.
И после слов Президента Грузии, что я, россиянин, оккупант я их есть не буду.
Ввел я свои личные санкции в эту еду.

Буду русскими пельмешками наслаждаться.

Фото пользователя
1 авг 2019 в 18:38

4 маленьких грузинских пельменя за 265 руб. Объестся и не встать потом.

Родина моя
1 авг 2019 в 18:37

А писают они в фарш или в тесто?