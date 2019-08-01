У «Березовой рощи» открылась двухэтажная хинкальная с деревянными лопатами на стенах

Ассорти из четырех видов хинкали (классика, с бараниной, с сыром и с картошкой и грибами) за 265 рублей. Аджика (на заднем плане) — 40 рублей

В павильоне на Гоголя, 46 в Дзержинском районе Новосибирска открылась хинкальная «Мечтатели». Это уже третье заведение грузинской кухни, которое начало работать в Новосибирске этим летом.

«Мечтатели» заняли часть недавно построенного здания сложной формы, большую часть которого занимает универсам «Пятёрочка». У кафе есть небольшая летняя веранда и второй этаж, который расположен над кухней. Стена там украшена бутафорскими деревянными лопатами. Заведение открылось в минувшие выходные и работает пока в тестовом режиме.



На втором этаже стоят мягкие диваны Фото: Стас Соколов / НГС

Несмотря на формат хинкальной, в кафе готовят полный набор блюд грузинской кухни — выпечку, супы, горячее и холодные закуски. Хачапури по-аджарски стоит здесь 320 рублей, суп харчо — 230 рублей, чкмерули (тушеная с молоком курица) — 360 рублей. Хинкали в «Мечтателях» готовят четырёх видов (со смешанным фаршем, бараниной, сыром и картошкой с грибами). Они продаются поштучно и стоят от 55 до 75 рублей.

То, что заведение названо именно хинкальной, а не просто кафе грузинской кухни, управляющая заведения Татьяна Жуковская объяснила тем, что заведение хочет сделать именно хинкали своим основным блюдом.

«У нас на хинкали приходится уже до 70% заказов. Есть гости, которые берут их с собой», — сообщила корреспонденту НГС Татьяна Жуковская.

Готовят в «Мечтателях» повара из Грузии. А для того чтобы раскатать тесто и слепить именно хинкали, повар даже выходит в зал.

На первом этаже кафе всего пять столов Фото: Стас Соколов / НГС

Грузинская кухня — одно из самых модных направлений у рестораторов. С начала весны в Новосибирске уже начали работать два полноценных грузинских ресторана: «Мишико» на Ядринцевской и «Хлеб и Нино» в Академгородке. Всего, по данным 2ГИС, в городе работает 23 заведения с блюдами грузинской кухни в меню. Хотя специализированными грузинскими кафе и ресторанами из них можно считать только 12.



Хинкальная делит здание с универсамом «Пятерочка» Фото: Стас Соколов / НГС