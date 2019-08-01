1 августа четверг
СЕЙЧАС +31°С
Пробки 3/10
usd 63.42
eur 70.74
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +31°С
Пробки 3/10
usd 63.42
eur 70.74

Все новости

Все новости
Происшествия

Самолёт со 156 пассажирами резко развернулся в небе над Омской областью и сел в Толмачёво

Рейс вылетел в Москву с небольшой задержкой, а потом вернулся в Новосибирск

Поделиться

2 180
8 Обсудить

После дозаправки самолёт опять вылетит в Домодедово

Фото: Александр Ощепков / НГС

В новосибирском аэропорту совершил посадку самолёт Airbus A320 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Толмачёво из-за болезни одного из пассажиров. 

По данным сервиса Flightradar24, пассажирский самолёт Airbus A320 выполнял рейс № 190 Новосибирск — Москва, но на границе с Омской областью совершил резкий разворот и полетел обратно — в сторону аэропорта Толмачёво. 

Самолёт благополучно сел в Новосибирске.

На границе с Омской областью самолёт совершил резкий разворот и полетел обратно

На границе с Омской областью самолёт совершил резкий разворот и полетел обратно

Согласно данным электронного табло аэропорта Толмачёво, самолёт должен был взлететь в 14:00, однако задержался на 15 минут. 

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс вернулся из-за того, что одной из пассажирок на борту стало плохо.

«Рейс вернулся, потому что [на борту была] больная пассажирка. 156 человек. Вернулись в 16:00. Сейчас пассажирке оказывается медицинская помощь, её пока оставляют в аэропорту. Рейс дозаправится и полетит дальше», — объяснили в прокуратуре.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании S7, пассажирку передали врачам скорой помощи, как только рейс приземлился.

«При выполнении рейса S7 190 по маршруту Новосибирск – Москва командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Сразу после посадки пассажир был передан сотрудникам скорой помощи», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Аналогичный случай произошёл в марте 2019 года. Тогда в Толмачёво внепланово приземлился пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Шанхай.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

вынужденная посадкаS7 Airlinesаэропорт Толмачёво

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (8)

Фото пользователя
1 авг 2019 в 16:30

Да что вы говорите! "Ррррезкий" разворот! Нет в авиации такого понятия. Хватит еще дальше пробивать дно.

Фото пользователя
1 авг 2019 в 16:34

Ну я вчера сделал рррезкий полицайский разворот - где новость об этом?

Иркутянка
1 авг 2019 в 16:30

...а потом суп с креветками