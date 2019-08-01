Самолёт со 156 пассажирами резко развернулся в небе над Омской областью и сел в Толмачёво

По данным сервиса Flightradar24, пассажирский самолёт Airbus A320 выполнял рейс № 190 Новосибирск — Москва, но на границе с Омской областью совершил резкий разворот и полетел обратно — в сторону аэропорта Толмачёво.

В новосибирском аэропорту совершил посадку самолёт Airbus A320 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Толмачёво из-за болезни одного из пассажиров.

На границе с Омской областью самолёт совершил резкий разворот и полетел обратно

Согласно данным электронного табло аэропорта Толмачёво, самолёт должен был взлететь в 14:00, однако задержался на 15 минут.

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс вернулся из-за того, что одной из пассажирок на борту стало плохо.

«Рейс вернулся, потому что [на борту была] больная пассажирка. 156 человек. Вернулись в 16:00. Сейчас пассажирке оказывается медицинская помощь, её пока оставляют в аэропорту. Рейс дозаправится и полетит дальше», — объяснили в прокуратуре.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании S7, пассажирку передали врачам скорой помощи, как только рейс приземлился.

«При выполнении рейса S7 190 по маршруту Новосибирск – Москва командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Сразу после посадки пассажир был передан сотрудникам скорой помощи», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Аналогичный случай произошёл в марте 2019 года. Тогда в Толмачёво внепланово приземлился пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Шанхай.