Суд оставил под стражей супругу экс-директора клиники Мешалкина

Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 1 августа, Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения Ирине Бойцовой — жене экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова.
«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Бойцовой», — рассказали корреспонденту НГС в суде.
Она останется в СИЗО до 19 ноября 2019 года.
В прошлый раз меру пресечения Бойцовой избирали 5 июня. Её обвиняют в экономических преступлениях.
Известного кардиохирурга и его супругу силовики задержали в начале июня. Этому предшествовали увольнение Александра Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области. Предположительно задержание супругов может быть связано с уголовным делом Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части, которого обвиняют в хищении 1,3 миллиарда рублей.