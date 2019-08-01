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Криминал
Хищения в клинике Мешалкина

Суд оставил под стражей супругу экс-директора клиники Мешалкина

Она останется под стражей до ноября

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Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 1 августа, Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения Ирине Бойцовой — жене экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова.

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Бойцовой», — рассказали корреспонденту НГС в суде.

Она останется в СИЗО до 19 ноября 2019 года.

В прошлый раз меру пресечения Бойцовой избирали 5 июня. Её обвиняют в экономических преступлениях.

Известного кардиохирурга и его супругу силовики задержали в начале июня. Этому предшествовали увольнение Александра Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области. Предположительно задержание супругов может быть связано с уголовным делом Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части, которого обвиняют в хищении 1,3 миллиарда рублей.

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КОММЕНТАРИИ (7)

789456
1 авг 2019 в 15:21

Решила ещё побыть под стражей, оно и понятно с охраной спокойней спится!

Прохожий
1 авг 2019 в 15:18

Бывшую супругу директора?
Или супругу бывшего директора?
Или бывшую супругу бывшего директора?

вова
1 авг 2019 в 15:16

Поправьте заголовок, бывший директор а не супруга.