Суд оставил под стражей супругу экс-директора клиники Мешалкина

3 июня 2019

Новый дизайн НГС

Привет!

Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.