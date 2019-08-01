На Советское шоссе вернут пешеходный мост, который обрушил грузовик

Советское шоссе, соединяющее Кировский и Советский районы Новосибирска, полностью перекроют. чтобы построить мост — четыре года назад этот мост снёс китайский грузовик, проехавший под ним с поднятым кузовом.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД), Советское шоссе будут перекрывать в ночь с 20 на 21 августа.

«В связи с запланированным на 20 августа выполнением работ по монтажу пролетного строения пешеходного моста движение на участке км на 8+600 — 8+700 км а/д "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области движение транспорта <…> в период с 23:00 20 августа по 06:00 21 августа будет закрыто», — рассказали в пресс-службе управления.