1 августа четверг
СЕЙЧАС +30°С
Пробки 3/10
usd 63.42
eur 70.74
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +30°С
Пробки 3/10
usd 63.42
eur 70.74

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

На Советское шоссе вернут пешеходный мост, который обрушил грузовик

В 2015 году самосвал проехал под мостом с поднятым кузовом и снёс его

Поделиться

423
4 Обсудить

После ДТП с грузовиком разрушенный пешеходный мост долго лежал на обочине шоссе 

Фото: Мария Морсина / НГС

Советское шоссе, соединяющее Кировский и Советский районы Новосибирска, полностью перекроют. чтобы построить мост — четыре года назад этот мост снёс китайский грузовик, проехавший под ним с поднятым кузовом.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД), Советское шоссе будут перекрывать в ночь с 20 на 21 августа.

«В связи с запланированным на 20 августа выполнением работ по монтажу пролетного строения пешеходного моста движение на участке км на 8+600 — 8+700 км а/д "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области движение транспорта <…> в период с 23:00 20 августа по 06:00 21 августа будет закрыто», — рассказали в пресс-службе управления.

Кузов грузовика поднялся самопроизвольно. Мост не ремонтировали 4 года

Кузов грузовика поднялся самопроизвольно. Мост не ремонтировали 4 года

В ТУАД добавили, что перекрытый участок Советского шоссе можно будет объхать по улицам Снежной и Лесной в посёлке Мичуринский. 

«Участникам дорожного движения необходимо руководствоваться установленными дорожными знаками», — добавили в управлении.


Новый пешеходный мост появится и на площади Лыщинского в Новосибирске — длинный надземный переход построят, чтобы люди смогли добираться до здания нового ЛДС, которое построят к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дороги в Новосибирской областиремонт дорог

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
1 авг 2019 в 15:38

Опять снесут.

1 авг 2019 в 15:43

А на Инской когда появится переходной мост, столбы уже лет 6 стоят

1 авг 2019 в 15:41

И вообще не поняол - а назачем там этот мост? Там же рядышком светофор