Мэрия купит шесть старых бараков на улице Никитина

Шесть бараков на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска выкупят у жильцов — мэрия опубликовала постановления об изъятии квартир в аварийных домах.



По документам, под изъятие попали участки и дома на улице Никитина, 132, 134А, 138А, 140А, 140Б и 142А. Эти здания входят в перечень тех 11 домов, которые власти пообещали расселить до конца 2019 года.

Корреспондент НГС направила в мэрию Новосибирска запрос о судьбе оставшихся пяти домов, но ответа пока не получила.



Дома на Никитина — самые старые из признанных аварийными в городе. Они получили этот статус ещё в 2013 году, но их расселение и снос по разным причинам откладывались. По словам главы департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, власти самостоятельно переселят жителей из старых домов, а затем будут предлагать застройщикам уже свободную площадку.

