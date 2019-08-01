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Недвижимость

Мэрия купит шесть старых бараков на улице Никитина

Владельцам квартир в разрушенных домах должны дать новые квартиры

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Жители ждут сноса бараков больше пяти лет

Фото: Александр Ощепков / НГС

Шесть бараков на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска выкупят у жильцов — мэрия опубликовала постановления об изъятии квартир в аварийных домах.

По документам, под изъятие попали участки и дома на улице Никитина, 132, 134А, 138А, 140А, 140Б и 142А. Эти здания входят в перечень тех 11 домов, которые власти пообещали расселить до конца 2019 года. 

Корреспондент НГС направила в мэрию Новосибирска запрос о судьбе оставшихся пяти домов, но ответа пока не получила. 

Дома на Никитина — самые старые из признанных аварийными в городе. Они получили этот статус ещё в 2013 году, но их расселение и снос по разным причинам откладывались. По словам главы департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, власти самостоятельно переселят жителей из старых домов, а затем будут предлагать застройщикам уже свободную площадку.

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аварийное жильёулица Никитина

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КОММЕНТАРИИ (14)

Муромец
1 авг 2019 в 15:05

Есть подозрение, что кто то положил взгляд на землю под бараками, вот и мэрия как то засуетилась.

Фото пользователя
1 авг 2019 в 15:04

Это самое дорогое жилье в городе!
Каждая квартира в этом доме по цене сопоставима с квартирой в новостройке площадью 100-150 кв. м. в центре города по линии метро.
Учитывая, что в каждой квартире в тех домах проживает по 10-15 семей новых квартир нужно будет очень много.

Интересно, проживающие там новосибирцы, договорятся с мэрией цене или у мэрии опять денег не хватит?

Гнида
1 авг 2019 в 15:00

Позор Новосибирску! Даже в маленьких дотационных городишках людей из такого жилья давно переселили, а хижины эти сравняли с землей!