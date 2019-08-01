На правом берегу открылся бесплатный кабинет с ночными стоматологами

В часы, когда поликлиника закрыта, будет работать неотложный пункт — то есть вечером, ночью, а также в выходные и праздничные дни
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Сегодня днём, 1 августа, в Калининском районе Новосибирска открылся пункт неотложной стоматологической помощи, в котором врачи будут ночью и на праздниках принимать больных с острой зубной болью.
Бесплатный пункт неотложной помощи при областной стоматологической поликлинике на улице Театральной, 46 стал вторым в Новосибирске — до этого экстренную помощь при зубной боли можно было получить на левом берегу при стоматологической поликлинике
Как рассказал главный врач областной стоматологической поликлиники Сергей Носов, врачи долго готовились к открытию пункта — для него выделили помещение и закупили оборудование.
Он будет работать в часы, когда поликлиника закрыта: с 20:00 до 7:00 в будние дни, а также все выходные и праздники. Стоматологи примут детей и взрослых с нестерпимыми болями, острыми травмами, инфекциями и осложнениями.
«[Открываем пункт] для того, чтобы уменьшить страдания пациентов, ожидающих этого вида помощи, потому что бывают праздничные дни длинные очень и [в эти дни] человек может сразу не получить [помощь]», — объяснил главный врач.
В первые дни работы пункта, заработавшего немного раньше официального открытия 1 августа, за экстренной помощью обращались от 10 до 25 человек. Но, как заверил Сергей Носов, если поток пациентов вырастет, будет возможность увеличить штат врачей.
«Я удовлетворён, те задачи, которые ставились, — они все исполнены, и теперь у нас есть полноценное место, где люди могут получить надёжную помощь стоматологическую, высококвалифицированную», — добавил на открытии министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Ранее в этом году в больнице на Красном проспекте открылся самый большой в городе детский травматологический пункт, а также лаборатория, где врачи будут изучать детские болезни. На это больница получила 7 миллионов рублей из резервного фонда президента.