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Здоровье

На правом берегу открылся бесплатный кабинет с ночными стоматологами

Туда можно приходить в выходные и праздничные дни

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В часы, когда поликлиника закрыта, будет работать неотложный пункт — то есть вечером, ночью, а также в выходные и праздничные дни

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня днём, 1 августа, в Калининском районе Новосибирска открылся пункт неотложной стоматологической помощи, в котором врачи будут ночью и на праздниках принимать больных с острой зубной болью.

Бесплатный пункт неотложной помощи при областной стоматологической поликлинике на улице Театральной, 46 стал вторым в Новосибирске — до этого экстренную помощь при зубной боли можно было получить на левом берегу при стоматологической поликлинике № 3 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 57.

Как рассказал главный врач областной стоматологической поликлиники Сергей Носов, врачи долго готовились к открытию пункта — для него выделили помещение и закупили оборудование.

Для нового пункта выделили отдельное помещение и закупили для него оборудование

Для нового пункта выделили отдельное помещение и закупили для него оборудование

Он будет работать в часы, когда поликлиника закрыта: с 20:00 до 7:00 в будние дни, а также все выходные и праздники. Стоматологи примут детей и взрослых с нестерпимыми болями, острыми травмами, инфекциями и осложнениями.

Пункт работает при областной стоматологической поликлинике на улице Театральной — он стал первой такой точкой в правобережье Новосибирска

Пункт работает при областной стоматологической поликлинике на улице Театральной — он стал первой такой точкой в правобережье Новосибирска

«[Открываем пункт] для того, чтобы уменьшить страдания пациентов, ожидающих этого вида помощи, потому что бывают праздничные дни длинные очень и [в эти дни] человек может сразу не получить [помощь]», — объяснил главный врач.

Стоматологи бесплатно примут взрослых и детей, которые не могут ночью терпеть зубную боль

Стоматологи бесплатно примут взрослых и детей, которые не могут ночью терпеть зубную боль

В первые дни работы пункта, заработавшего немного раньше официального открытия 1 августа, за экстренной помощью обращались от 10 до 25 человек. Но, как заверил Сергей Носов, если поток пациентов вырастет, будет возможность увеличить штат врачей.

Медики надеются, что с открытием пункта новосибирцы, живущие на правом берегу, смогут вовремя получать экстренную помощь

Медики надеются, что с открытием пункта новосибирцы, живущие на правом берегу, смогут вовремя получать экстренную помощь

«Я удовлетворён, те задачи, которые ставились, — они все исполнены, и теперь у нас есть полноценное место, где люди могут получить надёжную помощь стоматологическую, высококвалифицированную», — добавил на открытии министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Ранее в этом году в больнице на Красном проспекте открылся самый большой в городе детский травматологический пункт, а также лаборатория, где врачи будут изучать детские болезни. На это больница получила 7 миллионов рублей из резервного фонда президента.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Ольга
1 авг 2019 в 14:38

Вот и правильно. Это же ужас - на город, численность которого подходит к 2 миллионам, один кабинет скорой стоматологической помощи был, и тот на краю географии. Двух кабинетов тоже очень мало. Когда круглосуточно оказывали помощь на Нарымской, ночью с мужем просидела 4 часа на холодных железных стульях в плохо обогреваемом фойе. Ему зуб удалили, я простудилась.

Наташа Ростова
1 авг 2019 в 14:35

Открыли у черта на куличках, пока доедешь зубы сами выпадут

1 авг 2019 в 14:30

Хорошая тема.. но в от в Бесплатно все же не верится......
Точно будут Импортные Пломбочки, Укольчик обезбаливающий и т.д....