На правом берегу открылся бесплатный кабинет с ночными стоматологами

Сегодня днём, 1 августа, в Калининском районе Новосибирска открылся пункт неотложной стоматологической помощи, в котором врачи будут ночью и на праздниках принимать больных с острой зубной болью.



Бесплатный пункт неотложной помощи при областной стоматологической поликлинике на улице Театральной, 46 стал вторым в Новосибирске — до этого экстренную помощь при зубной боли можно было получить на левом берегу при стоматологической поликлинике № 3 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 57.



Как рассказал главный врач областной стоматологической поликлиники Сергей Носов, врачи долго готовились к открытию пункта — для него выделили помещение и закупили оборудование.

