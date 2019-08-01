На Михайловской набережной поставят скульптуру, копирующую новосибирцев

Необычный арт-объект называется пинборд и способен принимать любую форму
Фото: Алексей Вихорев
На Михайловской набережной Новосибирска появится необычная кинетическая скульптура, которая сможет принимать любую форму — в том числе и форму человека.
Как рассказал корреспонденту НГС сотрудник компании «Институт непрерывного развития» Алексей Вихорев, арт-объект появится на набережной уже 14 августа. Его открытие, по словам Вихорева, уже согласовали с мэрией Новосибирска.
«Это такие небольшие гвоздики, которые могут любую форму принимать. Хоть головой на них давите, хоть пауэрбанком прислонить. Этот арт-объект вместе с двумя другими будет размещён на воркаут-площадке. Инициатором строительства пинборда выступила инициативная группа "Чемпионы". Проект поддержали крупные компании Новосибирска и социально активные жители города», — говорит Алексей Вихорев.
Таким образом, прислонившись к арт-объекту, можно будет создать объёмную скульптуру с обратной стороны. Вихорев уточнил, что аналогичный объект уже стоит в Екатеринбурге.
На днях стало известно, что на набережной появились необычные клумбы в виде лодок — в них будут расти цветы, а рядом можно будет сфотографироваться. А в середине июля строители закончили монтировать новое колесо обозрения, но прокатиться на аттракционе новосибирцы смогут только после того, как его проверят эксперты.