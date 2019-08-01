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На Михайловской набережной поставят скульптуру, копирующую новосибирцев

Любой прохожий сможет прислониться к необычной стене и получить слепок в форме себя

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Необычный арт-объект называется пинборд и способен принимать любую форму

Фото: Алексей Вихорев

На Михайловской набережной Новосибирска появится необычная кинетическая скульптура, которая сможет принимать любую форму — в том числе и форму человека.

Как рассказал корреспонденту НГС сотрудник компании «Институт непрерывного развития» Алексей Вихорев, арт-объект появится на набережной уже 14 августа. Его открытие, по словам Вихорева, уже согласовали с мэрией Новосибирска. 

«Это такие небольшие гвоздики, которые могут любую форму принимать. Хоть головой на них давите, хоть пауэрбанком прислонить. Этот арт-объект вместе с двумя другими будет размещён на воркаут-площадке. Инициатором строительства пинборда выступила инициативная группа "Чемпионы". Проект поддержали крупные компании Новосибирска и социально активные жители города», — говорит Алексей Вихорев.

Таким образом, прислонившись к арт-объекту, можно будет создать объёмную скульптуру с обратной стороны. Вихорев уточнил, что аналогичный объект уже стоит в Екатеринбурге.

Аналогичный пинборд есть в Екатеринбурге

Аналогичный пинборд есть в Екатеринбурге

На днях стало известно, что на набережной появились необычные клумбы в виде лодок — в них будут расти цветы, а рядом можно будет сфотографироваться. А в середине июля строители закончили монтировать новое колесо обозрения, но прокатиться на аттракционе новосибирцы смогут только после того, как его проверят эксперты.

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КОММЕНТАРИИ (20)

я не робот
1 авг 2019 в 14:17

Опять креаклы лезут на пихайловскую набережную.

ГОРОЖАНИН
1 авг 2019 в 14:40

Хорошая, крупная новость для третьего города в России.

Честный
1 авг 2019 в 14:39

Вы лучше памятник А.П.Чехову из частного сектора Октябрьского района туда переставьте, а то стоит в зарослях у забора, ПОЗОРИЩЕ