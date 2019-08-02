Новосибирцев ждёт рекордно жаркая пятница и похолодание в конце недели

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — сегодня, 2 августа, будет самый жаркий день, а потом температура начнёт немного снижаться.

«Сохраняется юго-западный перенос воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии. Поэтому в ближайшие сутки по всей территории [Новосибирской области] будет довольно жарко +29…+34 градуса», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ожидается, что уже в субботу, 3 августа, температура немного снизится. Если по юго-востоку области в выходные ещё будет держаться 30–32 градуса тепла, то по Новосибирску в субботу ожидается 28 градусов, а в воскресенье — около 26 градусов.