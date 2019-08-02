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Лето

Новосибирцев ждёт рекордно жаркая пятница и похолодание в конце недели

Сегодня температура поднимется выше +30 градусов

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Сегодня в Новосибирске ожидается до +31 градуса 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — сегодня, 2 августа, будет самый жаркий день, а потом температура начнёт немного снижаться. 

«Сохраняется юго-западный перенос воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии. Поэтому в ближайшие сутки по всей территории [Новосибирской области] будет довольно жарко +29…+34 градуса», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ожидается, что уже в субботу, 3 августа, температура немного снизится. Если по юго-востоку области в выходные ещё будет держаться 30–32 градуса тепла, то по Новосибирску в субботу ожидается 28 градусов, а в воскресенье — около 26 градусов. 

«Что касается осадков, влияние атмосферных фронтов будет сказываться в основном в ближайшие сутки на западе нашей области, где вероятны грозовые дожди и порывистые ветры. 3–4 августа они распространятся уже на более восточные районы нашей области», — сообщил Ягудин. 

Таким образом, в Новосибирске осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье. При грозах порывы ветра могут достигать 15–17 м/с.

В начале недели синоптики рассказывали, что до 4 августа в области объявлено штормовое предупреждение о жаре.

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КОММЕНТАРИИ (6)

точчняк
2 авг 2019 в 07:35

Увеличил первую фотку что бы лучше увидеть море.

Фото пользователя
2 авг 2019 в 07:45

Поздравить ВДВ-шников
Сегодня мы торопимся.
Любви и страсти бешеной !
И ноток счастья в голосе !

Еще желаем радости,
Премногого богатства,
Чтобы до самой старости
Вам петь и улыбаться !

Фото пользователя
2 авг 2019 в 07:47

Зачетное фото,прям как пятничное настроение:))