Новосибирцев ждёт рекордно жаркая пятница и похолодание в конце недели

Сегодня в Новосибирске ожидается до +31 градуса
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — сегодня, 2 августа, будет самый жаркий день, а потом температура начнёт немного снижаться.
«Сохраняется юго-западный перенос воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии. Поэтому в ближайшие сутки по всей территории [Новосибирской области] будет довольно жарко +29…+34 градуса», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Ожидается, что уже в субботу, 3 августа, температура немного снизится. Если по юго-востоку области в выходные ещё будет держаться 30–32 градуса тепла, то по Новосибирску в субботу ожидается 28 градусов, а в воскресенье — около 26 градусов.
«Что касается осадков, влияние атмосферных фронтов будет сказываться в основном в ближайшие сутки на западе нашей области, где вероятны грозовые дожди и порывистые ветры. 3–4 августа они распространятся уже на более восточные районы нашей области», — сообщил Ягудин.
Таким образом, в Новосибирске осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье. При грозах порывы ветра могут достигать 15–17 м/с.
В начале недели синоптики рассказывали, что до 4 августа в области объявлено штормовое предупреждение о жаре.