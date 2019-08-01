Новосибирский байкер проехал тысячи километров ради фото с 40-метровым Чингисханом

Новосибирский байкер проехал 5 тысяч километров, чтобы посетить Монголию. По пути Константин Нельзин заехал в затопленный Тулун, побывал в историческом комплексе, посвященном Чингисхану, и попробовал знаменитый монгольский зелёный чай, сваренный на молоке с солью. «Это страна, которая не похожа ни на одну другую в мире. Люди, которые живут в Монголии, не стремятся, как мне показалось, изучать иностранные языки. Им вполне хватает своего монгольского. Это мир в себе <...> Основная проблема — это языковой барьер», — рассказал корреспонденту НГС Константин Нельзин.

В Монголии байкер пробыл четыре дня и успел попробовать знаменитый монгольский зелёный чай, сваренный на молоке с солью Фото: Константин Нельзин

Байкеру приходилось с местными жителями объясняться буквально на пальцах. «Самое интересное — они в этом плане очень скупы на эмоции. То есть, если брать те же европейские страны, где тебя хотя бы пытаются понять, улыбаются и как-то жестикулируют, то монголы просто смотрят на тебя и ждут, что будет дальше», — рассказал Нельзин. Константин заехал на исторический комплекс, посвященный Чингисхану, недалеко от Улан-Батора. Он сфотографировался рядом с 40-метровым стальным воином, который считается самой высокой конной статуей в мире.

«Это, наверное, одна из основных достопримечательностей, куда в обязательном порядке необходимо съездить <...> Это отдельный парк. В парке достаточно много там скульптур стоит различных. Внутри под этим постаментом музей», — рассказал байкер.

Байкер советует всем путешественникам обязательно заехать на исторический комплекс, посвященный Чингисхану Фото: Константин Нельзин

Проблем с ночёвкой, по словам байкера, у него не было. В Монголии вдоль федеральной трассы множество отелей, также можно переночевать в юрте, но сам он в них только обедал. «Я для себя открыл такую вещь, как монгольский чай — это зелёный плиточный чай, сваренный на молоке с солью. Очень интересный напиток. Я про него слышал неоднократно, но не представлял, что это на самом деле настолько вкусно», — рассказал Нельзин.

Путешественник добавил, что в Монголии очень большие порции еды, а главное, дешёвые, но зато дорогой бензин — около 52 рублей за литр.

Монголы предлагают путешественникам пообедать в настоящих в юртах Фото: Константин Нельзин

Байкер пробыл в пути 9 дней и за это время проехал чуть больше 5 тысяч километров. По пути в Монголию он заехал и в затопленный Тулун в Иркутской области. «Увидели всё это безобразие, которое нам по телевизору показывают, решили посмотреть всё собственными глазами, остановились на сутки на мобильной базе МЧС. На самом деле, живьём смотрится гораздо страшнее, по телевизору более приукрашено как-то», — объяснил байкер.



Паводок в Иркутской области в конце июня за несколько дней затопил тысячи домов Фото: Константин Нельзин