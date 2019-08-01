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Страна и мир

Новосибирский байкер проехал тысячи километров ради фото с 40-метровым Чингисханом

Он побывал в степной Монголии и удивился тамошним ценам на бензин

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Константин проехал на мотоцикле более 5 тысяч километров

Фото: Константин Нельзин 

Новосибирский байкер проехал 5 тысяч километров, чтобы посетить Монголию. По пути Константин Нельзин заехал в затопленный Тулун, побывал в историческом комплексе, посвященном Чингисхану, и попробовал знаменитый монгольский зелёный чай, сваренный на молоке с солью. 

«Это страна, которая не похожа ни на одну другую в мире. Люди, которые живут в Монголии, не стремятся, как мне показалось, изучать иностранные языки. Им вполне хватает своего монгольского. Это мир в себе <...> Основная проблема — это языковой барьер», — рассказал корреспонденту НГС Константин Нельзин.

В Монголии байкер пробыл четыре дня и успел попробовать знаменитый монгольский зелёный чай, сваренный на молоке с солью

В Монголии байкер пробыл четыре дня и успел попробовать знаменитый монгольский зелёный чай, сваренный на молоке с солью

Байкеру приходилось с местными жителями объясняться буквально на пальцах.

«Самое интересное — они в этом плане очень скупы на эмоции. То есть, если брать те же европейские страны, где тебя хотя бы пытаются понять, улыбаются и как-то жестикулируют, то монголы просто смотрят на тебя и ждут, что будет дальше», — рассказал Нельзин.

Константин заехал на исторический комплекс, посвященный Чингисхану, недалеко от Улан-Батора. Он сфотографировался рядом с 40-метровым стальным воином, который считается самой высокой конной статуей в мире.

«Это, наверное, одна из основных достопримечательностей, куда в обязательном порядке необходимо съездить <...> Это отдельный парк. В парке достаточно много там скульптур стоит различных. Внутри под этим постаментом музей», — рассказал байкер.

Байкер советует всем путешественникам обязательно заехать на исторический комплекс, посвященный Чингисхану

Байкер советует всем путешественникам обязательно заехать на исторический комплекс, посвященный Чингисхану

Проблем с ночёвкой, по словам байкера, у него не было. В Монголии вдоль федеральной трассы множество отелей, также можно переночевать в юрте, но сам он в них только обедал.

«Я для себя открыл такую вещь, как монгольский чай — это зелёный плиточный чай, сваренный на молоке с солью. Очень интересный напиток. Я про него слышал неоднократно, но не представлял, что это на самом деле настолько вкусно», — рассказал Нельзин. 

Путешественник добавил, что в Монголии очень большие порции еды, а главное, дешёвые, но зато дорогой бензин — около 52 рублей за литр.

Монголы предлагают путешественникам пообедать в настоящих в юртах

Монголы предлагают путешественникам пообедать в настоящих в юртах

Байкер пробыл в пути 9 дней и за это время проехал чуть больше 5 тысяч километров. По пути в Монголию он заехал и в затопленный Тулун в Иркутской области

«Увидели всё это безобразие, которое нам по телевизору показывают, решили посмотреть всё собственными глазами, остановились на сутки на мобильной базе МЧС. На самом деле, живьём смотрится гораздо страшнее, по телевизору более приукрашено как-то», — объяснил байкер.

Паводок в Иркутской области в конце июня за несколько дней затопил тысячи домов

Паводок в Иркутской области в конце июня за несколько дней затопил тысячи домов

В следующем году Константин Нельзин планирует отправиться в путешествие по Памирскому тракту. 

В начале июня байкер вместе с женой Людмилой Агадецкой отправились за тысячи километров от Новосибирска, чтобы побывать на Кавказе, и нашли там опустевшие города.

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КОММЕНТАРИИ (7)

вопрос
1 авг 2019 в 17:03

Сейчас появиться Пафнутий2016, который нам расскажет, как он служил в Монголии, как пил там монгольский чай и ел визигу.
Потом споет, как он спасал семью Цеденбала и его супругу Филатову- Цеденбал от толпы.
А потом вспомнить гиганские помидоры, которые выращивал на собственном навозе.
Давай Пафнутий, жги.

Фото пользователя
1 авг 2019 в 17:19

Имели монголы Русь 300 лет и толку нет... В нищите живут...

Фото пользователя
1 авг 2019 в 17:14

Не беда осенью и в Новосибирске бензин будет по 52 рубля... И Новосибирцы это проглотят как всегда...