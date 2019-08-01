ГИБДД объявила о тотальных проверках на дорогах Новосибирска и области

До утра понедельника, 5 августа, экипажи ДПС планируют тормозить всех без исключения
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирске и области со 2 по 5 августа сотрудники ГИБДД будут проводить акцию «Нетрезвый водитель» — на некоторых дорогах они будут тормозить все машины для проверки водителей.
В Госавтоинспекции рассказали, что поводом для тотальной проверки на трезвость послужили участившиеся случаи ДТП с пьяными водителями.
«Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
Госавтоинспекторы напоминают, что сейчас за управление машиной в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав. А за повторное нарушение водителя могут привлечь и к уголовной ответственности.
Согласно ст. 26.4 КоАП РФ, если водитель в нетрезвом состоянии поранит человека, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Недавно на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.