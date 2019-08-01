ГИБДД объявила о тотальных проверках на дорогах Новосибирска и области

В Новосибирске и области со 2 по 5 августа сотрудники ГИБДД будут проводить акцию «Нетрезвый водитель» — на некоторых дорогах они будут тормозить все машины для проверки водителей.

В Госавтоинспекции рассказали, что поводом для тотальной проверки на трезвость послужили участившиеся случаи ДТП с пьяными водителями.

«Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.