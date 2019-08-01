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Дороги и транспорт

ГИБДД объявила о тотальных проверках на дорогах Новосибирска и области

Проверки водителей на трезвость начинаются уже завтра

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До утра понедельника, 5 августа, экипажи ДПС планируют тормозить всех без исключения

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске и области со 2 по 5 августа сотрудники ГИБДД будут проводить акцию «Нетрезвый водитель» — на некоторых дорогах они будут тормозить все машины для проверки водителей.

В Госавтоинспекции рассказали, что поводом для тотальной проверки на трезвость послужили участившиеся случаи ДТП с пьяными водителями.

«Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Госавтоинспекторы напоминают, что сейчас за управление машиной в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав. А за повторное нарушение водителя могут привлечь и к уголовной ответственности.

Согласно ст. 26.4 КоАП РФ, если водитель в нетрезвом состоянии поранит человека, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Недавно на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.

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ГИБДДнетрезвые за рулём

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КОММЕНТАРИИ (31)

Сашок
1 авг 2019 в 12:35

Зачем говорить то? Потенциальных убийц надо лишать прав неожиданно и надолго.
Желательно навсегда.
С конфискацией автомобиля.

Мужик
1 авг 2019 в 12:27

Вот я логики этой не понимаю? Зачем объявлять о тотальных проверках, чтобы нерадивые и недобросовестные водители успели к ним подготовиться? Исчезает эффект неожиданности.

Фото пользователя
1 авг 2019 в 12:49

Когда займуться машинами у которые ездят и дымят дизельной гарью. Вчера за одним таким стоял на светофоре чуть не задохнулся даже через салонный фильтр воняло.