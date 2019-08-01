Над съездом с Коммунального моста построят длинный надземный переход

Переход длиной в 270 метров появится до 2021 года
Фото: Александр Ощепков / НГС
На площади Лыщинского в Новосибирске появится длинный надземный пешеходный переход — его построят, чтобы люди смогли добираться до здания ЛДС, которое построят к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.
Информация о строительстве надземного перехода появилась на сайте госзакупок. Согласно документам, заказчиком выступает МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». На строительство планируют потратить до 311 миллионов рублей.
Как уточняется в документах, мост будет 3 метра в ширину, а высота над дорожным полотном составит 5 метров.
По пешеходному переходу, согласно документации, сможет проходить до 4,5 тысяч человек в час. Длина перехода составит 270 метров.
Впервые о том, что на площади Лыщинского будут построены надземные переходы, стало известно 22 мая, когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил макет развязок в районе нового ЛДС — в тот же день его раскритиковали эксперты из-за отсутствия двухуровневых развязок.