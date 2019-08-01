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Дороги и транспорт

Над съездом с Коммунального моста построят длинный надземный переход

На это власти готовы потратить более 300 миллионов рублей

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Переход длиной в 270 метров появится до 2021 года

Фото: Александр Ощепков / НГС 

На площади Лыщинского в Новосибирске появится длинный надземный пешеходный переход — его построят, чтобы люди смогли добираться до здания ЛДС, которое построят к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Информация о строительстве надземного перехода появилась на сайте госзакупок. Согласно документам, заказчиком выступает МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». На строительство планируют потратить до 311 миллионов рублей.

Как уточняется в документах, мост будет 3 метра в ширину, а высота над дорожным полотном составит 5 метров. 

По пешеходному переходу, согласно документации, сможет проходить до 4,5 тысяч человек в час. Длина перехода составит 270 метров.

Впервые о том, что на площади Лыщинского будут построены надземные переходы, стало известно 22 мая, когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил макет развязок в районе нового ЛДС — в тот же день его раскритиковали эксперты из-за отсутствия двухуровневых развязок.

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ЛДСмолодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 годаплощадь Лыщинского

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КОММЕНТАРИИ (33)

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1 авг 2019 в 13:15

Моё мнение - при отсутствии там автомобильной 2хуровневой развязки, этот пешеходный мост там НЕ НУЖЕН! т.к. там и так можно перейти по пешеходным переходам. А вот еслиб была авто развязка и убрали бы светофоры, тогда да - такой пешеходный мостик нужен был бы!

1 авг 2019 в 13:15

Какое количество ненужных строений планируется! И ненужная станция метро, и переход ненужный

1 авг 2019 в 13:16

пусть перед мэрией построят такой себе, через красный проспект