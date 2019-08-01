Над съездом с Коммунального моста построят длинный надземный переход

На площади Лыщинского в Новосибирске появится длинный надземный пешеходный переход — его построят, чтобы люди смогли добираться до здания ЛДС, которое построят к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Информация о строительстве надземного перехода появилась на сайте госзакупок. Согласно документам, заказчиком выступает МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». На строительство планируют потратить до 311 миллионов рублей.



Как уточняется в документах, мост будет 3 метра в ширину, а высота над дорожным полотном составит 5 метров.