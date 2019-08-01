Лечите меня лучше: новосибирцы написали сотни жалоб на врачей

За первые полгода новосибирские пациенты написали больше 700 жалоб — прежде всего они недовольны качеством медицинской помощи и обеспечением лекарствами

Пациенты новосибирских больниц и поликлиник написали более 700 жалоб на врачей за полгода — значительно больше, чем раньше. Росздравнадзор назвал НГС основные причины недовольства горожан.

За шесть месяцев 2019 года жители региона написали 761 жалобу на медицинские и фармацевтические организации — это больше на 14%, чем за первое полугодие 2018-го, когда они написали 654 обращения, рассказали корреспонденту НГС в территориальном органе Росздравнадзора по Новосибирской области. По этим жалобам ведомство проводит проверки.



По статистике Росздравнадзора, стало гораздо меньше жалоб (снижение на 35%) на организацию медицинской помощи, что говорит о «повышении удовлетворённости граждан». Но вместе с тем аналитики заметили рост обращений на качество медицинской помощи (увеличение на 47%), а также на качество и результативность медицинских осмотров и экспертиз (рост — 55%).

Также Росздравнадзор зафиксировал, что выросло количество жалоб на несоблюдение прав пациента (рост — 12%). Пациенты недовольны и лекарственным обеспечением (больше жалоб на 37%), в том числе обеспечением обезболивающими препаратами (рост — 64%).

«Примерно в 1% от поступивших жалоб граждане указывают конкретного врача, по их мнению, не обеспечившего полный объём или качество необходимых медицинских услуг. В основном такие жалобы спровоцированы деонтологическими (морально-нравственными. – Прим. ред.) проблемами. Данные обращения поступают в подавляющем большинстве на специалистов амбулаторно-поликлинического звена», — пояснили в Росздравнадзоре.

