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Здоровье

Лечите меня лучше: новосибирцы написали сотни жалоб на врачей

Больше всего пациентов раздражает качество медицинской помощи

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За первые полгода новосибирские пациенты написали больше 700 жалоб — прежде всего они недовольны качеством медицинской помощи и обеспечением лекарствами

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Пациенты новосибирских больниц и поликлиник написали более 700 жалоб на врачей за полгода — значительно больше, чем раньше. Росздравнадзор назвал НГС основные причины недовольства горожан.

За шесть месяцев 2019 года жители региона написали 761 жалобу на медицинские и фармацевтические организации — это больше на 14%, чем за первое полугодие 2018-го, когда они написали 654 обращения, рассказали корреспонденту НГС в территориальном органе Росздравнадзора по Новосибирской области. По этим жалобам ведомство проводит проверки.

По статистике Росздравнадзора, стало гораздо меньше жалоб (снижение на 35%) на организацию медицинской помощи, что говорит о «повышении удовлетворённости граждан». Но вместе с тем аналитики заметили рост обращений на качество медицинской помощи (увеличение на 47%), а также на качество и результативность медицинских осмотров и экспертиз (рост — 55%).

Также Росздравнадзор зафиксировал, что выросло количество жалоб на несоблюдение прав пациента (рост — 12%). Пациенты недовольны и лекарственным обеспечением (больше жалоб на 37%), в том числе обеспечением обезболивающими препаратами (рост — 64%).

«Примерно в 1% от поступивших жалоб граждане указывают конкретного врача, по их мнению, не обеспечившего полный объём или качество необходимых медицинских услуг. 

В основном такие жалобы спровоцированы деонтологическими (морально-нравственными. – Прим. ред.) проблемами. Данные обращения поступают в подавляющем большинстве на специалистов амбулаторно-поликлинического звена», — пояснили в Росздравнадзоре.

Жалобы есть и на главных врачей, которые, по мнению пациентов, не отреагировали должным образом на проблемные ситуации — такие обращения поступают и на руководителей частных клиник, заключили в ведомстве.

Часть пациентов пытается решить проблемы с врачами и без жалоб в контролирующие органы. Недавно, например, пациенты, просидевшие 5 часов в очереди на приём в больнице, поссорились с дежурным врачом и даже сняли его на видео. А возмущённая пациентка новосибирской поликлиники устроила скандал из-за очереди на получение лекарств и сильно поругалась с регистратором — в итоге она попала в полицейский участок.

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жалобы на врачейРосздравнадзор

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КОММЕНТАРИИ (1)

Угу.
1 авг 2019 в 12:14

Повешение удовлетворенности граждан произошло от того,что многие стали пользоваться частными клиниками,а не нашей условно бесплатной медициной.