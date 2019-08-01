Трёхэтажный, в бане, с гамаком: обзор новых летников Новосибирска от НГС

Вечерами летняя веранда превращается в островок какого-то другого мира
Фото: Стас Соколов / НГС
Сервис 2ГИС подсчитал процент заведений общепита с летними террасами в российских городах. Больше всего их оказалось в Ростове-на-Дону, а Новосибирск попал в самый хвост рейтинга. Обозреватель НГС обошёл наиболее интересные летники, которые появились в городе именно этим летом.
Рейтинг 2ГИС составлялся по данным российских городов с населением от 500 тысяч человек и выше. Аналитики рассчитали процент заведений с летней террасой в кафе, ресторанах, кофейнях и других заведения по состоянию на 1 июля 2019-го. Самая большая доля заведений с летними террасами оказалась в Ростове-на-Дону — 27%. В Москве доля заведений с летниками существенно ниже — 18%, но это всё равно выше, чем среднероссийские 16%.
Новосибирск на этом фоне выглядит довольно печально. Здесь, по данным 2ГИС, только 11% заведений имеют летние веранды. Для сравнения, в Красноярске, который находится в таких же климатических условиях, этот показатель заметно выше — 14%. Хуже всего в стране летниками обеспечены Томск (8%) и Барнаул (7%).
Несмотря на очевидное отставание, в Новосибирске продолжают появляться новые летние веранды. Часть из них начали работать уже после того, как 2ГИС закончил сбор информации для своего исследования. Так, только в июле заработал новый летник бара Ruby, который не попал в статистику. Веранда выглядит так, как будто за улицей Ленина сразу начинается пляж и дальше шумит море.
Маленькими летними террасами обзавелись и заведения в здании гостиницы «Центральная». Так, открывшееся в июле кафе «У Беллуччи круче» смогло втиснуть на маленьком пятачке два ряда столов. Первый превращён в своего рода бар, сидя за которым, можно наблюдать за прохожими.
Гостиница «Центральная» вообще существенно увеличила номинальное количество летников. После начала работы «гастрономической улицы» во дворе к числу заведений с летними верандами стало возможным отнести все 10 работающих здесь заведений.
Целых две новых веранды появились рядом с гостиницей Azimut. Один, попроще, слева от входа организовал гостиничный лобби-бар, а другой — яркий, с цветами и гамаками — соорудило кафе паназиатской кухни Aziatish. Заведение, к слову, работает круглосуточно, так что и на веранде здесь можно присесть в любое время дня и ночи.
Огромной летней верандой, которая заняла весь верхний проход вдоль здания, обзавёлся и ресторан «Сыроварня». Снаружи, правда, это сооружение выглядит как наглухо застеклённый тёмный ангар. Но перепады погоды в Сибири заставляют рестораторов строить летники так, чтобы их можно было использовать до первых снегопадов.
Не всегда, впрочем, такие усилия оказываются оправданными. Владельцы ресторанного комплекса на Ядринцевской в этом году впервые в истории Новосибирска соорудили трёхэтажную летнюю веранду, чтобы посетители заведений на трех этажах смогли посидеть на свежем воздухе. Ресторан «Жить хорошо» на 2-м этаже комплекса, впрочем, успел воспользоваться этим новшеством всего неделю-другую, после чего закрылся.
В этом году рестораторы попытались расширить количество улиц, где работают летники. Новая веранда, например, появилась на Максима Горького, где открылось японское кафе «Ичибан». Раньше здесь уже поставили лавочки, которые в хорошие дни начали заполнять горожане, присевшие что-либо съесть или выпить.
Ещё одним новым местом скопления летников стала тихая улица Коммунистическая. К работающим уже несколько лет здесь винному бару и пабу в этом году присоединились коктейльный бар Hide и Cubby bar. Оба заведения так же выставляют рядом со входом лёгкую мебель и навесы на случай дождя.
Ещё одна летняя веранда появилась и на пощади Маркса, где небольшой ряд стульев и столов под навесом выставил бар «Гуси в городе». Эта площадка расположена с внутренней стороны здания с видом на ГУМ и парковку перед ним. Пространство со стороны улицы Ватутина уже занято другими заведениями, работающими здесь.
Полноценной верандой этим летом обзавелась в Новосибирске и баня. Она появилась у комплекса «Сандуны» на Каменской, в составе которого работает ресторан.
Несмотря на капризы погоды, новосибирские рестораторы пытаются выжать из лета максимум. Однако, по досадному совпадению, именно в августе, когда погода наиболее благоприятствует тому, чтобы присесть на летней веранде, потенциальные посетители отправляются в отпуск.