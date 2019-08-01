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Еда

Трёхэтажный, в бане, с гамаком: обзор новых летников Новосибирска от НГС

Короткое сибирское лето обернулось бумом летних веранд, но в Новосибирске их всё равно очень мало

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Вечерами летняя веранда превращается в островок какого-то другого мира

Фото: Стас Соколов / НГС

Сервис 2ГИС подсчитал процент заведений общепита с летними террасами в российских городах. Больше всего их оказалось в Ростове-на-Дону, а Новосибирск попал в самый хвост рейтинга. Обозреватель НГС обошёл наиболее интересные летники, которые появились в городе именно этим летом.

Рейтинг 2ГИС составлялся по данным российских городов с населением от 500 тысяч человек и выше. Аналитики рассчитали процент заведений с летней террасой в кафе, ресторанах, кофейнях и других заведения по состоянию на 1 июля 2019-го. Самая большая доля заведений с летними террасами оказалась в Ростове-на-Дону — 27%. В Москве доля заведений с летниками существенно ниже — 18%, но это всё равно выше, чем среднероссийские 16%.

Большой летник появился у бара «Хамовники» в ТРЦ «Аура»

Большой летник появился у бара «Хамовники» в ТРЦ «Аура»

Новосибирск на этом фоне выглядит довольно печально. Здесь, по данным 2ГИС, только 11% заведений имеют летние веранды. Для сравнения, в Красноярске, который находится в таких же климатических условиях, этот показатель заметно выше — 14%. Хуже всего в стране летниками обеспечены Томск (8%) и Барнаул (7%).

Новая летняя площадка бара Ruby открылась на улице Ленина&nbsp;

Новая летняя площадка бара Ruby открылась на улице Ленина 

Несмотря на очевидное отставание, в Новосибирске продолжают появляться новые летние веранды. Часть из них начали работать уже после того, как 2ГИС закончил сбор информации для своего исследования. Так, только в июле заработал новый летник бара Ruby, который не попал в статистику. Веранда выглядит так, как будто за улицей Ленина сразу начинается пляж и дальше шумит море. 

В кафе «У Беллуччи круче» открылся совсем миниатюрный летник&nbsp;

В кафе «У Беллуччи круче» открылся совсем миниатюрный летник 

Маленькими летними террасами обзавелись и заведения в здании гостиницы «Центральная». Так, открывшееся в июле кафе «У Беллуччи круче» смогло втиснуть на маленьком пятачке два ряда столов. Первый превращён в своего рода бар, сидя за которым, можно наблюдать за прохожими. 

После начала работы всех заведений на «гастрономической улице» в летнюю веранду превратился весь двор гостиницы

После начала работы всех заведений на «гастрономической улице» в летнюю веранду превратился весь двор гостиницы

Гостиница «Центральная» вообще существенно увеличила номинальное количество летников. После начала работы «гастрономической улицы» во дворе к числу заведений с летними верандами стало возможным отнести все 10 работающих здесь заведений. 

Веранда кафе Aziatish позволяет ощутить себя в атмосфере уличных рынков в странах Юго-Восточной Азии&nbsp;

Веранда кафе Aziatish позволяет ощутить себя в атмосфере уличных рынков в странах Юго-Восточной Азии 

Целых две новых веранды появились рядом с гостиницей Azimut. Один, попроще, слева от входа организовал гостиничный лобби-бар, а другой — яркий, с цветами и гамаками — соорудило кафе паназиатской кухни Aziatish. Заведение, к слову, работает круглосуточно, так что и на веранде здесь можно присесть в любое время дня и ночи. 

Владельцы «Сыроварнни» решили скрасить несколько мрачноватый вид своего летника обилием цветов

Владельцы «Сыроварнни» решили скрасить несколько мрачноватый вид своего летника обилием цветов

Огромной летней верандой, которая заняла весь верхний проход вдоль здания, обзавёлся и ресторан «Сыроварня». Снаружи, правда, это сооружение выглядит как наглухо застеклённый тёмный ангар. Но перепады погоды в Сибири заставляют рестораторов строить летники так, чтобы их можно было использовать до первых снегопадов. 

Самая внушительная летняя площадка появилась на Ядринцевской, но в итоге осталась без одного из арендаторов&nbsp;

Самая внушительная летняя площадка появилась на Ядринцевской, но в итоге осталась без одного из арендаторов 

Не всегда, впрочем, такие усилия оказываются оправданными. Владельцы ресторанного комплекса на Ядринцевской в этом году впервые в истории Новосибирска соорудили трёхэтажную летнюю веранду, чтобы посетители заведений на трех этажах смогли посидеть на свежем воздухе. Ресторан «Жить хорошо» на 2-м этаже комплекса, впрочем, успел воспользоваться этим новшеством всего неделю-другую, после чего закрылся. 

Летнюю веранда кафе «Ичибан» соорудили из подручных материалов

Летнюю веранда кафе «Ичибан» соорудили из подручных материалов

В этом году рестораторы попытались расширить количество улиц, где работают летники. Новая веранда, например, появилась на Максима Горького, где открылось японское кафе «Ичибан». Раньше здесь уже поставили лавочки, которые в хорошие дни начали заполнять горожане, присевшие что-либо съесть или выпить. 

На верандах Коммунистической улицы людей пока немного

На верандах Коммунистической улицы людей пока немного

Ещё одним новым местом скопления летников стала тихая улица Коммунистическая. К работающим уже несколько лет здесь винному бару и пабу в этом году присоединились коктейльный бар Hide и Cubby bar. Оба заведения так же выставляют рядом со входом лёгкую мебель и навесы на случай дождя.  

Ещё одна летняя веранда появилась и на пощади Маркса, где небольшой ряд стульев и столов под навесом выставил бар «Гуси в городе». Эта площадка расположена с внутренней стороны здания с видом на ГУМ и парковку перед ним. Пространство со стороны улицы Ватутина уже занято другими заведениями, работающими здесь. 

Посетители «Сандунов» могут теперь выйти в простыне прямо на улицу&nbsp;

Посетители «Сандунов» могут теперь выйти в простыне прямо на улицу 

Полноценной верандой этим летом обзавелась в Новосибирске и баня. Она появилась у комплекса «Сандуны» на Каменской, в составе которого работает ресторан. 

Несмотря на капризы погоды, новосибирские рестораторы пытаются выжать из лета максимум. Однако, по досадному совпадению, именно в августе, когда погода наиболее благоприятствует тому, чтобы присесть на летней веранде, потенциальные посетители отправляются в отпуск.   

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КОММЕНТАРИИ (12)

Диана Митт
1 авг 2019 в 16:13

Хорошая тема, веранда. Всегда удобно, лохов цеплять сидеть. идут глазеют улыбнулась и всё! Кофэ бесплатно с пирожное можно сказать есть.

Повар
1 авг 2019 в 16:07

Лично знаю одну кукушку, которая любит сидеть на веранде и попивать кофеёк. Но она имеет право у неё и справка есть.

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1 авг 2019 в 16:07

Я сейчас в Турции, в веранде на берегу Средиземного моря.
Но моя веранда на даче в Плотниково гораздо лучше.

И вообще отдых на даче в Плотниково - это самый лучший отдых, с которым не сравнится ни Европа, ни Таиланд, ни Вьетнам.

Новосибирцы обязаны отдыхать исключительно на своих дачах и даже не мечтать о поездках за их пределы.
Ибо на даче - лучше всего отдыхать.