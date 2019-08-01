Трёхэтажный, в бане, с гамаком: обзор новых летников Новосибирска от НГС

Сервис 2ГИС подсчитал процент заведений общепита с летними террасами в российских городах. Больше всего их оказалось в Ростове-на-Дону, а Новосибирск попал в самый хвост рейтинга. Обозреватель НГС обошёл наиболее интересные летники, которые появились в городе именно этим летом.

Рейтинг 2ГИС составлялся по данным российских городов с населением от 500 тысяч человек и выше. Аналитики рассчитали процент заведений с летней террасой в кафе, ресторанах, кофейнях и других заведения по состоянию на 1 июля 2019-го. Самая большая доля заведений с летними террасами оказалась в Ростове-на-Дону — 27%. В Москве доля заведений с летниками существенно ниже — 18%, но это всё равно выше, чем среднероссийские 16%.



Большой летник появился у бара «Хамовники» в ТРЦ «Аура» Фото: Стас Соколов / НГС

Новосибирск на этом фоне выглядит довольно печально. Здесь, по данным 2ГИС, только 11% заведений имеют летние веранды. Для сравнения, в Красноярске, который находится в таких же климатических условиях, этот показатель заметно выше — 14%. Хуже всего в стране летниками обеспечены Томск (8%) и Барнаул (7%).



Новая летняя площадка бара Ruby открылась на улице Ленина Фото: Стас Соколов / НГС

Несмотря на очевидное отставание, в Новосибирске продолжают появляться новые летние веранды. Часть из них начали работать уже после того, как 2ГИС закончил сбор информации для своего исследования. Так, только в июле заработал новый летник бара Ruby, который не попал в статистику. Веранда выглядит так, как будто за улицей Ленина сразу начинается пляж и дальше шумит море.

В кафе «У Беллуччи круче» открылся совсем миниатюрный летник Фото: Стас Соколов / НГС

Маленькими летними террасами обзавелись и заведения в здании гостиницы «Центральная». Так, открывшееся в июле кафе «У Беллуччи круче» смогло втиснуть на маленьком пятачке два ряда столов. Первый превращён в своего рода бар, сидя за которым, можно наблюдать за прохожими.

После начала работы всех заведений на «гастрономической улице» в летнюю веранду превратился весь двор гостиницы Фото: Стас Соколов / НГС

Гостиница «Центральная» вообще существенно увеличила номинальное количество летников. После начала работы «гастрономической улицы» во дворе к числу заведений с летними верандами стало возможным отнести все 10 работающих здесь заведений.

Веранда кафе Aziatish позволяет ощутить себя в атмосфере уличных рынков в странах Юго-Восточной Азии Фото: Стас Соколов / НГС

Целых две новых веранды появились рядом с гостиницей Azimut. Один, попроще, слева от входа организовал гостиничный лобби-бар, а другой — яркий, с цветами и гамаками — соорудило кафе паназиатской кухни Aziatish. Заведение, к слову, работает круглосуточно, так что и на веранде здесь можно присесть в любое время дня и ночи.

Владельцы «Сыроварнни» решили скрасить несколько мрачноватый вид своего летника обилием цветов Фото: Стас Соколов / НГС

Огромной летней верандой, которая заняла весь верхний проход вдоль здания, обзавёлся и ресторан «Сыроварня». Снаружи, правда, это сооружение выглядит как наглухо застеклённый тёмный ангар. Но перепады погоды в Сибири заставляют рестораторов строить летники так, чтобы их можно было использовать до первых снегопадов.

Самая внушительная летняя площадка появилась на Ядринцевской, но в итоге осталась без одного из арендаторов Фото: Стас Соколов / НГС

Не всегда, впрочем, такие усилия оказываются оправданными. Владельцы ресторанного комплекса на Ядринцевской в этом году впервые в истории Новосибирска соорудили трёхэтажную летнюю веранду, чтобы посетители заведений на трех этажах смогли посидеть на свежем воздухе. Ресторан «Жить хорошо» на 2-м этаже комплекса, впрочем, успел воспользоваться этим новшеством всего неделю-другую, после чего закрылся.

Летнюю веранда кафе «Ичибан» соорудили из подручных материалов Фото: Стас Соколов / НГС

В этом году рестораторы попытались расширить количество улиц, где работают летники. Новая веранда, например, появилась на Максима Горького, где открылось японское кафе «Ичибан». Раньше здесь уже поставили лавочки, которые в хорошие дни начали заполнять горожане, присевшие что-либо съесть или выпить.

На верандах Коммунистической улицы людей пока немного Фото: Стас Соколов / НГС

Ещё одним новым местом скопления летников стала тихая улица Коммунистическая. К работающим уже несколько лет здесь винному бару и пабу в этом году присоединились коктейльный бар Hide и Cubby bar. Оба заведения так же выставляют рядом со входом лёгкую мебель и навесы на случай дождя. Ещё одна летняя веранда появилась и на пощади Маркса, где небольшой ряд стульев и столов под навесом выставил бар «Гуси в городе». Эта площадка расположена с внутренней стороны здания с видом на ГУМ и парковку перед ним. Пространство со стороны улицы Ватутина уже занято другими заведениями, работающими здесь.

Посетители «Сандунов» могут теперь выйти в простыне прямо на улицу Фото: Стас Соколов / НГС

Полноценной верандой этим летом обзавелась в Новосибирске и баня. Она появилась у комплекса «Сандуны» на Каменской, в составе которого работает ресторан.

