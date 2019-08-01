Авиадебошира отдали под суд за драку с экипажем «Аэрофлота» в Толмачёво

Мужчина устроил дебош в середине мая
Фото: мвд.рф
Дело авиадебошира Максима Пашнина, который в мае 2019 года устроил драку с экипажем при вылете из новосибирского аэропорта, передали в Обской городской суд.
Обвиняемый — житель Копейска Челябинской области. Во время предварительного следствия он признал свою вину.
«Установлено, что 14 мая 2019-го указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, готовящегося к полету по маршруту Новосибирск — Москва, выражался грубой нецензурной бранью, вёл себя агрессивно, конфликтовал с пассажирами. При попытке экипажа пресечь его действия мужчина ударил командира воздушного судна, а во время доставления в дежурную часть оскорбил сотрудника транспортной полиции», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Его будут судить по «в» части 1 статьи 213, статьями 116, 319 УК РФ «Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте»; «Нанесение побоев»; «Оскорбление представителя власти».
О драке на борту стало известно 15 мая. По информации телеграм-канала Baza, Максим Пашнин поднялся на борт с сигаретой и устроил потасовку с экипажем после замечания стюардессы. В МВД после уточнили, что задержанный — житель Челябинской области. 17 мая Пашнина взяли под стражу.
МВД опубликовало ролик с задержанием Максима Пашнина, а «Аэрофлот» объявил о своём намерении внести дебошира в чёрный список на год.