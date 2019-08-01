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Криминал

Авиадебошира отдали под суд за драку с экипажем «Аэрофлота» в Толмачёво

Обвиняемый признал свою вину во время предварительного следствия

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Мужчина устроил дебош в середине мая

Фото: мвд.рф

Дело авиадебошира Максима Пашнина, который в мае 2019 года устроил драку с экипажем при вылете из новосибирского аэропорта, передали в Обской городской суд.

Обвиняемый — житель Копейска Челябинской области. Во время предварительного следствия он признал свою вину.

«Установлено, что 14 мая 2019-го указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, готовящегося к полету по маршруту Новосибирск — Москва, выражался грубой нецензурной бранью, вёл себя агрессивно, конфликтовал с пассажирами. При попытке экипажа пресечь его действия мужчина ударил командира воздушного судна, а во время доставления в дежурную часть оскорбил сотрудника транспортной полиции», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Его будут судить по «в» части 1 статьи 213, статьями 116, 319 УК РФ «Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте»; «Нанесение побоев»; «Оскорбление представителя власти».

О драке на борту стало известно 15 мая. По информации телеграм-канала Baza, Максим Пашнин поднялся на борт с сигаретой и устроил потасовку с экипажем после замечания стюардессы. В МВД после уточнили, что задержанный — житель Челябинской области. 17 мая Пашнина взяли под стражу.

МВД опубликовало ролик с задержанием Максима Пашнина, а «Аэрофлот» объявил о своём намерении внести дебошира в чёрный список на год

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КОММЕНТАРИИ (11)

вопрос
1 авг 2019 в 11:28

А точно что это житель Челябинской области?
Тогда не понятно почему нет ,,сказок,, Пафнутия, как он ,,отдыхает,, в Турции?
Совпадение?

1 авг 2019 в 11:29

Тким можно небольшой штраф, тыщ 100 и пожизненный запрет на полеты - в черный список всех авиакомпаний. В Америку, в крайнем случае и на пароходе можно.

Нина
1 авг 2019 в 11:45

Сжать таких надо лет на 5, хотя бы! Это ещё повезло, что он на земле начал выеживаться, а если бы это олень в воздухе начал дебоширить - самолет из-за него пришлось бы сажать?