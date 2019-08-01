Авиадебошира отдали под суд за драку с экипажем «Аэрофлота» в Толмачёво

Дело авиадебошира Максима Пашнина, который в мае 2019 года устроил драку с экипажем при вылете из новосибирского аэропорта, передали в Обской городской суд.

Обвиняемый — житель Копейска Челябинской области. Во время предварительного следствия он признал свою вину.

«Установлено, что 14 мая 2019-го указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, готовящегося к полету по маршруту Новосибирск — Москва, выражался грубой нецензурной бранью, вёл себя агрессивно, конфликтовал с пассажирами. При попытке экипажа пресечь его действия мужчина ударил командира воздушного судна, а во время доставления в дежурную часть оскорбил сотрудника транспортной полиции», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.