Перекрытия на Ленина: улицу закрыли для машин на полтора месяца

«С 1 августа по 15 сентября в связи с прокладкой тепловой сети будет произведено закрытие улицы Ленина от дома № 1 до дома № 8 и сужение на 7 метров улицы Советской на перекрестке с Ленина», — прокомментировали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По информации пресс-центра мэрии, рабочие будут прокладывать теплотрассу, а перекрытие продлится полтора месяца — до 15 сентября.

В мэрии Новосибирска рассказали, зачем утром 1 августа рабочие перекрыли движение по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска.

На въезде на улицу Ленина с одноимённой площади уже поставили знак «Тупик». Тем не менее многие водители заезжают на улицу и, заметив перекрытие, разворачиваются и едут по односторонней улице обратно.

На прошлой неделе масштабное отключение для ремонта теплотрассы было в центре Новосибирска — энергетики управились с работами менее чем за двое суток.

