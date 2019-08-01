1 августа четверг
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 4/10
usd 63.42
eur 70.74
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +28°С
Пробки 4/10
usd 63.42
eur 70.74

Все новости

Все новости
Город

Перекрытия на Ленина: улицу закрыли для машин на полтора месяца

Сегодня утром улицу перегородили бетонными блоками на перекрёстке с Советской

Поделиться

3 426
23 Обсудить

Улицу Ленина перекрыли напротив гостиницы «Центральная»

Фото: Александр Сильченко / НГС

В мэрии Новосибирска рассказали, зачем утром 1 августа рабочие перекрыли движение по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска.

По информации пресс-центра мэрии, рабочие будут прокладывать теплотрассу, а перекрытие продлится полтора месяца — до 15 сентября.

«С 1 августа по 15 сентября в связи с прокладкой тепловой сети будет произведено закрытие улицы Ленина от дома № 1 до дома № 8 и сужение на 7 метров улицы Советской на перекрестке с Ленина», — прокомментировали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На въезде на улицу Ленина с одноимённой площади уже поставили знак «Тупик». Тем не менее многие водители заезжают на улицу и, заметив перекрытие, разворачиваются и едут по односторонней улице обратно. 

На прошлой неделе масштабное отключение для ремонта теплотрассы было в центре Новосибирска — энергетики управились с работами менее чем за двое суток.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

перекрытие дорогремонт теплотрассы

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (23)

Диана Митт
1 авг 2019 в 11:18

Жара, аж трусики потеют.(

Фото пользователя
1 авг 2019 в 11:33

Надеюсь оставят перекрытие навсегда...

Фото пользователя
1 авг 2019 в 11:19

Т.е. это не СГК и не ГорВодоканал...а кто-то левый перекрыл и копает себе теплотрассу?
чинуша домой трубу ведёт?