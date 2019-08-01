«Хотел компьютер, как у друзей»: хоккеисты «Сибири» рассказали о своих детских мечтах

Хоккеисты «Сибири» рассказали о своих детских мечтах и о том, чем они занимались, когда были детьми — вратарь Алексей Красиков прыгал по крышам и хотел радиоуправляемую машинку, а нападающий Владимир Первушин мечтал о велосипеде.

Видеоролик с ответами хоккеистов опубликовали на YouTube-канале хоккейного клуба. В видео снялись 7 хоккеистов.

«Детскую мечту даже не вспомню. Велосипед, наверное, хотел себе, когда стал постарше — машину. Я даже не помню, кем я хотел стать. Меня в пять лет отдали в хоккей, и я уже ни о чём не мечтал, только стать хоккеистом», — вспомнил нападающий Владимир Первушин.