«Хотел компьютер, как у друзей»: хоккеисты «Сибири» рассказали о своих детских мечтах

Хоккеисты тоже бегали по крышам и играли с огнём
Фото: канал HCSibir / youtube.com
Хоккеисты «Сибири» рассказали о своих детских мечтах и о том, чем они занимались, когда были детьми — вратарь Алексей Красиков прыгал по крышам и хотел радиоуправляемую машинку, а нападающий Владимир Первушин мечтал о велосипеде.
Видеоролик с ответами хоккеистов опубликовали на YouTube-канале хоккейного клуба. В видео снялись 7 хоккеистов.
«Детскую мечту даже не вспомню. Велосипед, наверное, хотел себе, когда стал постарше — машину. Я даже не помню, кем я хотел стать. Меня в пять лет отдали в хоккей, и я уже ни о чём не мечтал, только стать хоккеистом», — вспомнил нападающий Владимир Первушин.
YouTube-канал HCSibir
Нападающий Данил Романцев мечтал о компьютере — родители сделали ему такой подарок после первых хоккейных сборов.
«Я там хотел компьютер — это только начинало появляться. Естественно, если у кого-то из друзей появилось, то всё — это твоя мечта. Помню, уехал на первые сборы, приезжаю, а дома компьютер стоит. Родители купили, порадовали. Я офигел. Очень-очень приятно удивлён был, и вообще неожиданно было», — описывает свои эмоции Романцев.
Но некоторые вспомнили и более опасные увлечения из детства. Так, защитник Владислав Наумов рассказал, что мечтал стать пожарным, а однажды чуть не устроил в квартире пожар.
«Я любил со спичками поиграть. Стихия, огонь. Диван спалил, чуть-чуть обшивку сзади. Ё-моё, стал тушить, на руке остались эти липкие — неприятно. Потушил и больше таким не занимался», — сказал Наумов, признавшись, что после этого случая разводил костры лишь в деревне.
Один из вратарей команды Алексей Красиков сообщил, что мечтал о радиоуправляемой машинке, но смог её купить, лишь повзрослев.
«Наверное, радиоуправляемая машинка, что-нибудь прикольное, детское. Вырос, сам себе купил. Потом об айфоне. Играли в казаки-разбойники, с пистолетика пульки друг в друга позасаживать. <...> По крышам прыгали, бегали — нормальное, хорошее детство. Конечно, как все, и с гаражей падали, тут разные истории», — говорит Красиков.
Сегодня стало известно, в каком шлеме будет играть Алексей Красиков в новом сезоне — шлем раскрашен в традиционном для команды синем и белом цветах, на нём указан номер и частично изображена эмблема команды.