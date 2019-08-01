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Спорт

«Хотел компьютер, как у друзей»: хоккеисты «Сибири» рассказали о своих детских мечтах

Они мечтали стать пожарными и хотели кататься на велосипеде

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Хоккеисты тоже бегали по крышам и играли с огнём

Фото: канал HCSibir / youtube.com

Хоккеисты «Сибири» рассказали о своих детских мечтах и о том, чем они занимались, когда были детьми — вратарь Алексей Красиков прыгал по крышам и хотел радиоуправляемую машинку, а нападающий Владимир Первушин мечтал о велосипеде.

Видеоролик с ответами хоккеистов опубликовали на YouTube-канале хоккейного клуба. В видео снялись 7 хоккеистов.

«Детскую мечту даже не вспомню. Велосипед, наверное, хотел себе, когда стал постарше — машину. Я даже не помню, кем я хотел стать. Меня в пять лет отдали в хоккей, и я уже ни о чём не мечтал, только стать хоккеистом», — вспомнил нападающий Владимир Первушин.

YouTube-канал HCSibir

Нападающий Данил Романцев мечтал о компьютере — родители сделали ему такой подарок после первых хоккейных сборов.

«Я там хотел компьютер — это только начинало появляться. Естественно, если у кого-то из друзей появилось, то всё — это твоя мечта. Помню, уехал на первые сборы, приезжаю, а дома компьютер стоит. Родители купили, порадовали. Я офигел. Очень-очень приятно удивлён был, и вообще неожиданно было», — описывает свои эмоции Романцев.

Но некоторые вспомнили и более опасные увлечения из детства. Так, защитник Владислав Наумов рассказал, что мечтал стать пожарным, а однажды чуть не устроил в квартире пожар.

«Я любил со спичками поиграть. Стихия, огонь. Диван спалил, чуть-чуть обшивку сзади. Ё-моё, стал тушить, на руке остались эти липкие — неприятно. Потушил и больше таким не занимался», — сказал Наумов, признавшись, что после этого случая разводил костры лишь в деревне.

Один из вратарей команды Алексей Красиков сообщил, что мечтал о радиоуправляемой машинке, но смог её купить, лишь повзрослев. 

«Наверное, радиоуправляемая машинка, что-нибудь прикольное, детское. Вырос, сам себе купил. Потом об айфоне. Играли в казаки-разбойники, с пистолетика пульки друг в друга позасаживать. <...> По крышам прыгали, бегали — нормальное, хорошее детство. Конечно, как все, и с гаражей падали, тут разные истории», — говорит Красиков.

Сегодня стало известно, в каком шлеме будет играть Алексей Красиков в новом сезоне — шлем раскрашен в традиционном для команды синем и белом цветах, на нём указан номер и частично изображена эмблема команды.

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ХК "Сибирь"

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КОММЕНТАРИИ (1)

Типа патриот как все
1 авг 2019 в 12:01

Я конечно понимаю что они тоже люди....за ХК Сибирь болею регулярно ....но какая то расслабуха присутствует в ролике ... вроде того что попал в КХЛ и жизнь удалась ...и напрягаться не надо . Может меж сезонье потому что , а может и зажрались и спят и видят не как Сибирь в ПО вывести , а как в ЦСК смотатья а оттуда в НХЛ и уже оттуда в рекламу "жилет" .