Новосибирские вертолёты отправились тушить лесные пожары в Красноярском крае

Экипажи вертолётов, которые базируются в Новосибирской области, улетели в Красноярск — там они будут участвовать в тушении лесных пожаров, дым от которых на прошлой неделе окутал Новосибирск.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, для операции привлекли экипажи из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей.

«Всего перелеты на расстояния от 800 до 2300 километров из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей к месту выполнения задач совершат экипажи 10 вертолетов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами», — рассказали в пресс-службе ЦВО.