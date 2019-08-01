Новосибирские вертолёты отправились тушить лесные пожары в Красноярском крае

Вертолёты оборудованы специальными водосбросными устройствами
Фото: Александр Ощепков / НГС
Экипажи вертолётов, которые базируются в Новосибирской области, улетели в Красноярск — там они будут участвовать в тушении лесных пожаров, дым от которых на прошлой неделе окутал Новосибирск.
Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, для операции привлекли экипажи из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей.
«Всего перелеты на расстояния от 800 до 2300 километров из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей к месту выполнения задач совершат экипажи 10 вертолетов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
В военном округе добавили, что министерство обороны создаст специальную авиагруппу для тушения лесных пожаров в Красноярском крае. В неё войдут 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов, которые оборудованы специальными водосливными устройствами.
«Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России», — добавили в ЦВО.
На прошлой неделе Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. Дым от пожаров дошёл до Новосибирской области. Несмотря на это, власти Красноярского края сообщили, что тушить лесные пожары экономически невыгодно.