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Лето
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Новосибирские вертолёты отправились тушить лесные пожары в Красноярском крае

Для ликвидации пожаров в армии создали специальную авиагруппу

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Вертолёты оборудованы специальными водосбросными устройствами

Фото: Александр Ощепков / НГС

Экипажи вертолётов, которые базируются в Новосибирской области, улетели в Красноярск — там они будут участвовать в тушении лесных пожаров, дым от которых на прошлой неделе окутал Новосибирск.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, для операции привлекли экипажи из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей.

«Всего перелеты на расстояния от 800 до 2300 километров из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей к месту выполнения задач совершат экипажи 10 вертолетов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

В военном округе добавили, что министерство обороны создаст специальную авиагруппу для тушения лесных пожаров в Красноярском крае. В неё войдут 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов, которые оборудованы специальными водосливными устройствами.

«Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России», — добавили в ЦВО.

На прошлой неделе Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. Дым от пожаров дошёл до Новосибирской области. Несмотря на это, власти Красноярского края сообщили, что тушить лесные пожары экономически невыгодно

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КОММЕНТАРИИ (56)

1 авг 2019 в 11:06

только после предложения "америкосов" кремль принял решение тушить. нашим чиновникам пофиг на все пока их ПОПА не горит они и не двигаются.

Фото пользователя
1 авг 2019 в 10:58

очень вовремя...когда миллионы гектаров леса сгорели...

белый белый
1 авг 2019 в 10:58

Пока над кремлем не замаячила тень смога никому ничего не выгодно было.