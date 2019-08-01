Дерево рухнуло на детскую площадку около Нарымского сквера

Сегодня, 1 августа, утром, дерево упало на детскую площадку во дворе по улице Советская, 50Б.



«Огромное дерево упало. <...> Детей, к счастью, не было. Вечером ещё стояло», — прислал в редакцию фотографии инцидента читатель НГС Алексей.

В управляющей компании корреспонденту НГС подтвердили, что получили заявку на распил дерева и планируют убрать его в ближайшее время.

«Распиливать будем. Туда директор с мастером ездила с утра», — рассказали корреспонденту НГС в ЖЭУ-7.

На этих выходных в Ленинском районе Новосибирска дерево упало на припаркованный во дворе автомобиль. А в середине июля огромный сук помял машину работника управляющей компании на улице Танковой и чуть не задел дворника.