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Дерево рухнуло на детскую площадку около Нарымского сквера

В управляющей компании планируют убрать его в ближайшее время

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Дерево упало рано утром, когда на площадке не было детей

Фото: читатель Алексей

Сегодня, 1 августа, утром, дерево упало на детскую площадку во дворе по улице Советская, 50Б.

«Огромное дерево упало. <...> Детей, к счастью, не было. Вечером ещё стояло», — прислал в редакцию фотографии инцидента читатель НГС Алексей.

В управляющей компании корреспонденту НГС подтвердили, что получили заявку на распил дерева и планируют убрать его в ближайшее время.

«Распиливать будем. Туда директор с мастером ездила с утра», — рассказали корреспонденту НГС в ЖЭУ-7.

На этих выходных в Ленинском районе Новосибирска дерево упало на припаркованный во дворе автомобиль. А в середине июля огромный сук помял машину работника управляющей компании на улице Танковой и чуть не задел дворника. 

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детская площадкаулица Советская

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КОММЕНТАРИИ (2)

Искусствовед
1 авг 2019 в 12:03

Жалко, стеллу в честь Николая 2 не успели на этом месте установить((

Кира
1 авг 2019 в 12:05

Дерево упало, ребенок упал... Давайте еще напишем про то, что у кого-то чашка с кофе из руки упала и рубашку испортила.