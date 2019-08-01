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Дороги и транспорт

Мотоциклист въехал в попутного велосипедиста на Богдашке: пострадавших увезла скорая

У мотоциклиста диагностировали перелом позвоночника

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Авария случилась недалеко от остановки «АЗС»

Фото: Владислав Савченков

Сегодня, 1 августа, 28-летний мотоциклист сбил мужчину на велосипеде на улице Богдана Хмельницкого.

«Водитель на мотоцикле Honda CBR двигался по Богдана Хмельницкого со стороны улицы Объединения в стороны улицы Учительская. Напротив дома 75 по улице Богдана Хмельницкого произвёл наезд на велосипедиста 62-го года рождения (57 лет. — Прим.ред), который двигался в попутном направлении», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Велосипедиста в тяжелом состоянии доставили в больницу

Велосипедиста в тяжелом состоянии доставили в больницу

Пострадавших забрала скорая помощь. «Водитель мотоцикла доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и переломом позвоночника. Велосипедист в тяжелом состоянии также доставлен в больницу», — добавил Савченков.

Сегодня ночью в Новосибирске на улице Бориса Богаткова в киоск с цветами влетела «Лада-Приора». В итоге пострадал 28-летний собственник киоска, который с ушибами попал в больницу.

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КОММЕНТАРИИ (5)

мотопехота
1 авг 2019 в 10:23

Мотоциклиста - простить, он же обыкновенный новосибирский "гонщег".
Таких двухколёсных неадекватов на дорогах половина.

Фывап
1 авг 2019 в 10:26

Интересно, с какой целью он это сделал.

святогор
1 авг 2019 в 10:25

низколетящие заенадоели уже.хочешь летать-летай вне города,где нибудь подальше.