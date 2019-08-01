Мотоциклист въехал в попутного велосипедиста на Богдашке: пострадавших увезла скорая

Авария случилась недалеко от остановки «АЗС»
Фото: Владислав Савченков
Сегодня, 1 августа, 28-летний мотоциклист сбил мужчину на велосипеде на улице Богдана Хмельницкого.
«Водитель на мотоцикле Honda CBR двигался по Богдана Хмельницкого со стороны улицы Объединения в стороны улицы Учительская. Напротив дома 75 по улице Богдана Хмельницкого произвёл наезд на велосипедиста 62-го года рождения (57 лет. — Прим.ред), который двигался в попутном направлении», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Пострадавших забрала скорая помощь. «Водитель мотоцикла доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и переломом позвоночника. Велосипедист в тяжелом состоянии также доставлен в больницу», — добавил Савченков.
Сегодня ночью в Новосибирске на улице Бориса Богаткова в киоск с цветами влетела «Лада-Приора». В итоге пострадал 28-летний собственник киоска, который с ушибами попал в больницу.