«Пришлось взять такси»: сибирячка на «Тойоте» пробила два колеса в незаметной яме на Владимировской

Опасная яма подстерегает водителей с правой стороны дороги, рядом с домом на Владимировской, 21
Фото: Елена Рыболовлева
Рано утром в четверг, 1 августа, автомобиль «Тойота Королла» пробил два колеса на Владимировской из-за опасной ямы на дороге.
О происшествии в редакцию НГС сообщила читательница Елена Рыболовлева — она ехала по улице в 4:40.
«Возле дома по адресу Владимировская, 21 на, казалось бы, ровной дороге попала в яму. Яма оказалась длинной и узкой. В результате два правые колеса порваны в хлам. Причём оказалось, что у меня есть друзья по несчастью. За несколько минут до меня другая машина точно так же на этом же самом месте пробила два правых колеса», — написала Елена Рыболовлева, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.
Рыболовлева заявила, что намерена судиться с мэрией. Она подсчитала, что сумма ущерба составляет почти 15 тысяч рублей.
«Яма находится с правой стороны дороги. Я ехала с небольшой скоростью 50–60 км/ч. Длинная, узкая яма. Мне пришлось вернуться домой на такси, сейчас этим занимается муж: меняет колёса. Вызывали ГИБДД на место, всё зафиксировано. Дорога ровная сама, было темно, и яму было не очень видно», — добавила Елена Рыболовлева.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой рассказать, когда яму на улице Владимировской отремонтируют. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.
В конце марта в Facebook появилось видео с провалившимся в яму автомобилем — его владелец не смог самостоятельно выбраться из глубокой выбоины.
Новосибирцы регулярно пробивают колёса в глубоких ямах на дорогах Новосибирска — так, например, в августе 2018 года пять автомобилей пробили колёса в глубокой яме на улице Светлановской на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.