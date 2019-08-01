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Дороги и транспорт

«Пришлось взять такси»: сибирячка на «Тойоте» пробила два колеса в незаметной яме на Владимировской

Ущерб владелица машины оценила в 15 тысяч рублей

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Опасная яма подстерегает водителей с правой стороны дороги, рядом с домом на Владимировской, 21

Фото: Елена Рыболовлева

Рано утром в четверг, 1 августа, автомобиль «Тойота Королла» пробил два колеса на Владимировской из-за опасной ямы на дороге.

О происшествии в редакцию НГС сообщила читательница Елена Рыболовлева — она ехала по улице в 4:40.

«Возле дома по адресу Владимировская, 21 на, казалось бы, ровной дороге попала в яму. Яма оказалась длинной и узкой. В результате два правые колеса порваны в хлам. Причём оказалось, что у меня есть друзья по несчастью. За несколько минут до меня другая машина точно так же на этом же самом месте пробила два правых колеса», — написала Елена Рыболовлева, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.

Водители вызвали на место ГИБДД, чтобы зафиксировать ущерб

Водители вызвали на место ГИБДД, чтобы зафиксировать ущерб

Рыболовлева заявила, что намерена судиться с мэрией. Она подсчитала, что сумма ущерба составляет почти 15 тысяч рублей.

«Яма находится с правой стороны дороги. Я ехала с небольшой скоростью 50–60 км/ч. Длинная, узкая яма. Мне пришлось вернуться домой на такси, сейчас этим занимается муж: меняет колёса. Вызывали ГИБДД на место, всё зафиксировано. Дорога ровная сама, было темно, и яму было не очень видно», — добавила Елена Рыболовлева.

Сибирячка оценила ущерб от ямы в 15 тысяч рублей

Сибирячка оценила ущерб от ямы в 15 тысяч рублей

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой рассказать, когда яму на улице Владимировской отремонтируют. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.

Чтобы вывезти машину с пробитыми колёсами, Елене пришлось вызывать эвакуатор

Чтобы вывезти машину с пробитыми колёсами, Елене пришлось вызывать эвакуатор

В конце марта в Facebook появилось видео с провалившимся в яму автомобилем — его владелец не смог самостоятельно выбраться из глубокой выбоины.

Новосибирцы регулярно пробивают колёса в глубоких ямах на дорогах Новосибирска — так, например, в августе 2018 года пять автомобилей пробили колёса в глубокой яме на улице Светлановской на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.

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КОММЕНТАРИИ (25)

1 авг 2019 в 12:54

Когда в телефон втыкаешь - ямы становятся незаметными.

Фото пользователя
1 авг 2019 в 12:57

В городе 50-60 км / час это разве небольшая скорость?

Фото пользователя
1 авг 2019 в 13:07

В районе Владимировской, 21 ограничение скорости 40 км/ч. Дамочка сама признается, что ехала 50-60 км/ч. Такое превышение по правилам ПДД не наказуемо, но в суде может сыграть решающую роль в отказе в иске.
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