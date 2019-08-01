«Пришлось взять такси»: сибирячка на «Тойоте» пробила два колеса в незаметной яме на Владимировской

Опасная яма подстерегает водителей с правой стороны дороги, рядом с домом на Владимировской, 21

Рано утром в четверг, 1 августа, автомобиль «Тойота Королла» пробил два колеса на Владимировской из-за опасной ямы на дороге. О происшествии в редакцию НГС сообщила читательница Елена Рыболовлева — она ехала по улице в 4:40. «Возле дома по адресу Владимировская, 21 на, казалось бы, ровной дороге попала в яму. Яма оказалась длинной и узкой. В результате два правые колеса порваны в хлам. Причём оказалось, что у меня есть друзья по несчастью. За несколько минут до меня другая машина точно так же на этом же самом месте пробила два правых колеса», — написала Елена Рыболовлева, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.

Водители вызвали на место ГИБДД, чтобы зафиксировать ущерб Фото: Елена Рыболовлева

Рыболовлева заявила, что намерена судиться с мэрией. Она подсчитала, что сумма ущерба составляет почти 15 тысяч рублей. «Яма находится с правой стороны дороги. Я ехала с небольшой скоростью 50–60 км/ч. Длинная, узкая яма. Мне пришлось вернуться домой на такси, сейчас этим занимается муж: меняет колёса. Вызывали ГИБДД на место, всё зафиксировано. Дорога ровная сама, было темно, и яму было не очень видно», — добавила Елена Рыболовлева.

Сибирячка оценила ущерб от ямы в 15 тысяч рублей Фото: Елена Рыболовлева

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой рассказать, когда яму на улице Владимировской отремонтируют. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.

Чтобы вывезти машину с пробитыми колёсами, Елене пришлось вызывать эвакуатор Фото: Елена Рыболовлева