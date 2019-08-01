В Новосибирский зоопарк привезли вымирающий вид гиббонов с жёлтыми щеками

Международные фонды совместно с правительствами стран, в которых обитают гиббоны, ведут работу, направленную на сохранение желтощёких хохлатых гиббонов. При этом они признают, что результаты пока недостаточны. Наблюдение за этим видом в условиях зоопарка позволяет ученым больше узнать об их особенностях.

Одним из способов спасения вида от исчезновения является создание резервных популяций в зоологических парках и исследовательских центрах.

Эти гиббоны рождаются практически белыми, по мере взросления гиббона его шерсть становится все более темной. Самцы в итоге становятся чёрными, но шерсть на их щеках остается светлой (жёлтой), что и отмечено в видовом названии, а самки — золотисто-желтого окраса. У самцов и самок на голове есть тёмный хохолок, что также указано в названии вида — желтощёкий хохлатый гиббон.

Представители вида, как и другие гиббоны, передвигаются с помощью брахиации — так называется движение с помощью рук.

«Между собой желтощёкие хохлатые гиббоны общаются с помощью различных звуков. В их звуковом арсенале даже есть пение. Как правило, гиббоны поют парами, но начинает и заканчивает песню самец», — говорится в сообщении зоопарка.