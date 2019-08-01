В Новосибирский зоопарк привезли вымирающий вид гиббонов с жёлтыми щеками

Эти гиббоны обитают в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме
Фото: zoonovosib.ru
Новосибирский зоопарк получил из зоопарка города Йиглава (Чехия) самца желтощёкого хохлатого гиббона.
«В августе мы планируем получить самку желтощёкого хохлатого гиббона для создания пары», — говорится в сообщении зоопарка.
Этот вид гиббонов считается вымирающим видом. Природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания желтощёких хохлатых гиббонов.
Международные фонды совместно с правительствами стран, в которых обитают гиббоны, ведут работу, направленную на сохранение желтощёких хохлатых гиббонов. При этом они признают, что результаты пока недостаточны. Наблюдение за этим видом в условиях зоопарка позволяет ученым больше узнать об их особенностях.
Одним из способов спасения вида от исчезновения является создание резервных популяций в зоологических парках и исследовательских центрах.
Новосибирский зоопарк
Эти гиббоны рождаются практически белыми, по мере взросления гиббона его шерсть становится все более темной. Самцы в итоге становятся чёрными, но шерсть на их щеках остается светлой (жёлтой), что и отмечено в видовом названии, а самки — золотисто-желтого окраса. У самцов и самок на голове есть тёмный хохолок, что также указано в названии вида — желтощёкий хохлатый гиббон.
Представители вида, как и другие гиббоны, передвигаются с помощью брахиации — так называется движение с помощью рук.
«Между собой желтощёкие хохлатые гиббоны общаются с помощью различных звуков. В их звуковом арсенале даже есть пение. Как правило, гиббоны поют парами, но начинает и заканчивает песню самец», — говорится в сообщении зоопарка.