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Милота

В Новосибирский зоопарк привезли вымирающий вид гиббонов с жёлтыми щеками

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Эти гиббоны обитают в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме

Фото: zoonovosib.ru

Новосибирский зоопарк получил из зоопарка города Йиглава (Чехия) самца желтощёкого хохлатого гиббона. 

«В августе мы планируем получить самку желтощёкого хохлатого гиббона для создания пары», — говорится в сообщении зоопарка. 

Этот вид гиббонов считается вымирающим видом. Природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания желтощёких хохлатых гиббонов. 

Международные фонды совместно с правительствами стран, в которых обитают гиббоны, ведут работу, направленную на сохранение желтощёких хохлатых гиббонов. При этом они признают, что результаты пока недостаточны. Наблюдение за этим видом в условиях зоопарка позволяет ученым больше узнать об их особенностях.

Одним из способов спасения вида от исчезновения является создание резервных популяций в зоологических парках и исследовательских центрах.

Новосибирский  зоопарк

Эти гиббоны рождаются практически белыми, по мере взросления гиббона его шерсть становится все более темной. Самцы в итоге становятся чёрными, но шерсть на их щеках остается светлой (жёлтой), что и отмечено в видовом названии, а самки — золотисто-желтого окраса. У самцов и самок на голове есть тёмный хохолок, что также указано в названии вида — желтощёкий хохлатый гиббон.

Представители вида, как и другие гиббоны, передвигаются с помощью брахиации — так называется движение с помощью рук.

«Между собой желтощёкие хохлатые гиббоны общаются с помощью различных звуков. В их звуковом арсенале даже есть пение. Как правило, гиббоны поют парами, но начинает и заканчивает песню самец», — говорится в сообщении зоопарка.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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1 авг 2019 в 10:06

В зоопарке: — Мама, это уже обезьяна ? — Нет, это еще кассир...

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1 авг 2019 в 10:17

А кудэ, мине интиресна посли смерти зоопаркофских жывотин девают? В крематорий отвозют иле за горот прикапывают?

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1 авг 2019 в 10:14

Ой какая обиззянка забавная! Ми-ми-ми, Гав-гав-гав, Кря-кря-кря! ;)
Так и хочется её потискать! Надо срочно ехать в зоопарк посмотреть! ;)