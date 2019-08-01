Улицу Ленина перегородили бетонными блоками

Дорогу перегородили большими бетонными блоками
Фото: Александр Сильченко / НГС
Утром 1 августа рабочие перекрыли улицу Ленина в Центральном районе Новосибирска — улицу перекрыли бетонными блоками.
По наблюдениям корреспондента НГС, бетонные блоки появились со стороны площади Ленина и улицы Советской, напротив гостиницы «Центральной».
«Теплотрассу будем делать», — коротко рассказал один из рабочих.
После публикации в Сибирской генерирующей компании рассказали, что не имеют отношения к работам. То же сообщили и в МУП «Горводоканал».
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать причину перекрытия улицы Ленина. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
На прошлой неделе масштабное отключение для ремонта теплотрассы было и в центре Новосибирска — энергетики управились с работами менее чем за двое суток.