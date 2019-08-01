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Улицу Ленина перегородили бетонными блоками

Движение запретили на участке от начала Ленина до Советской

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Дорогу перегородили большими бетонными блоками

Фото: Александр Сильченко / НГС

Утром 1 августа рабочие перекрыли улицу Ленина в Центральном районе Новосибирска — улицу перекрыли бетонными блоками.

По наблюдениям корреспондента НГС, бетонные блоки появились со стороны площади Ленина и улицы Советской, напротив гостиницы «Центральной».

«Теплотрассу будем делать», — коротко рассказал один из рабочих.

Улицу Ленина перекрыли напротив гостиницы «Центральная»

Улицу Ленина перекрыли напротив гостиницы «Центральная»

После публикации в Сибирской генерирующей компании рассказали, что не имеют отношения к работам. То же сообщили и в МУП «Горводоканал».

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать причину перекрытия улицы Ленина. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил. 

На прошлой неделе масштабное отключение для ремонта теплотрассы было и в центре Новосибирска — энергетики управились с работами менее чем за двое суток.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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1 авг 2019 в 09:21

И вот увидите, граждане - ничего особо не изменится, коллапса не будет.
Так может сделать ее пешеходной насегда?

1 авг 2019 в 09:45

Опять Терешкова будет делать свое тынц-тынц до 12 часов, толпы алкоголиков запускать и майки Зянкина с дурацкими логотипами посреди улицы продавать. Зато с профессиональным художественным вкусом.

1 авг 2019 в 09:40

СГК и МУП открестились от работ? кто-то загадочный поставил блоки?