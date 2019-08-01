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Происшествия

«Лада-Приора» влетела в киоск с цветами на Золотой Ниве

Водитель после происшествия скрылся пешком

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Авария случилась на улице Бориса Богаткова в 2:40

Фото: Владислав Савченков

Сегодня ночью, 1 августа, в Новосибирске на улице Бориса Богаткова в киоск с цветами влетела «Лада-Приора».

«Неустановленный водитель на автомобиле "Лада-Приора" двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Кошурникова в сторону  улицы Лежена. В пути следования у дома 252/1 по улице Бориса Богаткова допустил наезд на препятствие — цветочный киоск», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В итоге пострадал 28-летний собственник киоска, который с ушибами попал в больницу, но потом его отпустили.

Водитель же ушёл с места ДТП — сейчас его разыскивают

По информации очевидцев в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», «Лада» летела на высокой скорости перед ДТП. 

Водитель «Лады» оставил машину на месте аварии и ушёл

Водитель «Лады» оставил машину на месте аварии и ушёл

15 июля на перекрёстке улиц Дачной и Дмитрия Донского «Тойота» влетела в торговый павильон. А 29 мая автомобиль «Ниссан» влетел в киоск с шаурмой на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Это уже был второй случай на этом месте — в марте в павильон врезался «Форд».

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КОММЕНТАРИИ (3)

789456
1 авг 2019 в 09:02

Протрезвеет, напишет заявление об угоне транспортного средства.

CITIZEN
1 авг 2019 в 08:56

Оригинальный способ купить цветы.