«Лада-Приора» влетела в киоск с цветами на Золотой Ниве

Сегодня ночью, 1 августа, в Новосибирске на улице Бориса Богаткова в киоск с цветами влетела «Лада-Приора».

«Неустановленный водитель на автомобиле "Лада-Приора" двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Лежена. В пути следования у дома 252/1 по улице Бориса Богаткова допустил наезд на препятствие — цветочный киоск», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.



В итоге пострадал 28-летний собственник киоска, который с ушибами попал в больницу, но потом его отпустили.