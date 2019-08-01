Вратарь хоккейной «Сибири» показал новый шлем на будущий сезон

Алексей Красиков продемонстрировал новый шлем
Фото: hcsibir.ru
Вратарь новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Алексей Красиков опубликовал в своём аккаунте в «Инстаграм» новый шлем на будущий сезон.
«Шлем к новому сезону 19-20 @hc_sibir», — написал Алексей. Также в посте он поблагодарил за работу художника Иван Ильющенко
Шлем раскрашен в традиционном для команды синем и белом цветах, на нём указан номер и частично изображена эмблема команды — снежинка.
Каким шлем Красикова был в прошлом сезоне, посмотреть можно здесь.