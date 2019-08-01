1 августа четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 63.42
eur 70.74
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 63.42
eur 70.74

Все новости

Все новости
Спорт

Вратарь хоккейной «Сибири» показал новый шлем на будущий сезон

Алексей Красиков опубликовал фото шлема в своём аккаунте в «Инстаграм»

Поделиться

367
1 Обсудить

Алексей Красиков продемонстрировал новый шлем

Фото: hcsibir.ru

Вратарь новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Алексей  Красиков опубликовал в своём аккаунте в «Инстаграм» новый шлем на будущий сезон.

«Шлем к новому сезону 19-20 @hc_sibir», — написал Алексей. Также в посте он поблагодарил за работу художника Иван Ильющенко

Шлем раскрашен в традиционном для команды синем и белом цветах, на нём указан номер и частично  изображена эмблема команды — снежинка.

Каким шлем Красикова был в прошлом сезоне, посмотреть можно здесь.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ХК Сибирь

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

петя
1 авг 2019 в 08:34

Игры никакой, только форму каждый год меняют!