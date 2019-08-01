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Образование

Новосибирск вошел в рейтинг лучших студенческих городов мира

Британцы опубликовали рейтинг, в котором перечислили 120 лучших студенческих городов мира

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Новый корпус НГУ

Фото: Юлия Шипицина / НГС

Новосибирск попал в число лучших студенческих городов мира по версии британской компании QS (Quacquarelli Symonds). 

Британцы опубликовали рейтинг QS Best Student Cities 2019, в котором перечислили 120 лучших студенческих городов мира. Новосибирск оказался в списке на 92-й строчке. 

В рейтинге отмечается, что стоимость жизни и оплата обучения в городе относительно небольшие, а также есть возможность обучаться на английском языке. Кроме того, авторы рейтинга подчеркнули, что в Новосибирске находится один из самых уважаемых университетов России — Новосибирский государственный университет.

Всего же в рейтинге представлены четыре российских города — это Москва (34-е место), Санкт-Петербург (66-е место) и Томск (73-е место). 

На первом месте в топе оказался Лондон, на втором — Токио, на третьей строчке — Мельбурн. 

В качестве критериев ранжирования — число рейтинговых университетов, активность работодателей в найме студентов, финансовая доступность, качество жизни и привлекательность для студентов. В рейтинге были учтены ответы более 87 тысяч нынешних и будущих иностранных студентов.

В Новосибирске насчитывается больше трех десятков вузов, в число крупнейших входят НГУ и НГТУ. Оба университета уже попадали в рейтинги Quacquarelli Symonds. Так, в феврале они попали в рейтинг вузов по предметам — НГУ по 16 направлениям подготовки, НГТУ — по трем направлениям.

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