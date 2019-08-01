Новосибирцы отметили ухудшение качества работы служб ЖКХ

Список составили на основе опроса, всего в него вошло 200 городов. Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей работой служб ЖКХ.

Новосибирск занял 39-е место в рейтинге городов по качеству работы служб ЖКХ, составленном сайтом Domofond.ru. Новосибирский балл — 5,8 из 10 возможных. При этом прошлогодняя оценка была на 0,2 выше — 6 баллов.

В среднем россияне оценили работу коммунальщиков на 0,1 балла меньше, чем в прошлом году — в 5,3 балла. По мнению экспертов Domofond.ru, это низкий бал.

В первую тройку лидеров вошли Ейск (6,9 балла), Тюмень (6,8 балла) и Нижневартовск (6,7 балла). В этих городах оценка качества работы ЖКХ за год выросла. Последние места в рейтинге достались Шахтам (3,1 балла) и Каменску-Шахтинскому (3,1 балла). За год оценка работы коммунальных служб в этих городах упала.

А с 1 июля в Новосибирске второй раз за год изменились тарифы на коммунальные услуги — цены повысили на воду и отопление, но снизили на вывоз мусора. Теперь кубометр холодной воды стоит 18,56 рубля — на 58 копеек дороже, чем было. Подорожало и водоотведение — до 14,24 рубля. Это на 44 копейки дороже. Новые тарифы появились и на отопление — до 1331,35 рубля за гигакалорию вместо 1290,8 рубля в первом полугодии. Плата за услугу по обращению с ТКО теперь составляет 88,62 рубля с человека в месяц вместо 92,42 рубля, которые принимали раньше.