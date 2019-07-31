Сотрудница пони-фермы рассказала о нападении собаки на лошадь в «Березовой роще»

По словам девушки, пони спасло то, что собака была не взрослой
Фото: пони-ферма «Серебряная подкова»
Сотрудница пони-фермы «Серебряная подкова», расположенной в парке «Березовая роща», рассказала о нападении стаффордширского терьера на одного из пони фермы. По словам девушки, инцидент произошел вчера, 30 июля, около 18 часов вечера:
«У нас молодой человек работал на пони. Пони отработал на иппотерапии, он [парень] её вел в сторону пони-фермы. Там гулял мужчина со стаффордширом, без намордника, поводка. Она [собака] накинулась на поняшку. [Собака] начала кидаться в шею, морду, наш мальчик от него отпинывался, пытался разнять, не помогало. Потом не спеша подошел хозяин, челюсть разжал, забрал собаку. Там прохожие, очевидцев много, ему сделали замечание: "Почему собака бойцовская гуляет без поводка? Тут ребятишки". Много кто его видел, сказали, что он натравливал собаку на белок. Когда его попросили остаться, разобраться в ситуации, он просто ушел.
Ему сделали замечание, что таких собак усыплять надо, он сказал: "Вас всех усыпить надо".
Ирина, сотрудница пони-фермы
Собака в парке постоянно гуляет, она в ужасном состоянии, худая. Спасло то, что она не взрослая, а то она в шею кидалась и в вены. Зрелище не из приятных», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница пони-фермы Ирина (имя изменено по просьбе героини).
Согласно информации на официальной странице «Березовой рощи» «ВКонтакте», выгул собак на территории парка запрещён:
«Идёт постоянная борьба с собаководами: установлены спецзнаки, охрана и администрация делают обход территории постоянно. Но очень сложно проследить за всеми, территория парка огромна», — пишет администрация парка.
Агрессивные собаки нападают не только на других животных, но и на людей. Так, в Кудряшах две большие собаки напали на школьниц — одна из девочек оказалась в больнице.