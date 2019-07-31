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  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

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    4 июля 2019

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    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

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Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Ленинском районе — есть пострадавшие

Сейчас пострадавших осматривают врачи скорой помощи

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ДТП случилось в 19 часов

Фото: АСТ-54

Вечером 31 июля в Ленинском районе Новосибирска на Троллейной улице столкнулись три автомобиля — универсал Honda Partner, седан Mazda Capella и кроссовер Nissan X-Trail. Иномарки столкнулись при выезде со Станиславского жилмассива.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, в аварии пострадали 14-летняя девочка и взрослая женщина. Сейчас их осматривают врачи скорой. 

По информации из соцсетей, «Хонда» получила повреждения задней части и правого бока, «Мазда» — передней части, а «Ниссану» помяли передний бампер и крыло.

Травмы получили пассажиры «Хонды»

Травмы получили пассажиры «Хонды»

Вечером 29 июля в Новосибирской области перевернулась Honda Accord — в аварии погиб водитель иномарки, трое его маленьких детей получили травмы. Среди пострадавших ещё один взрослый пассажир. ДТП случилось около 19:35 в селе Завьялово под Новосибирском

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КОММЕНТАРИИ (2)

123
31 июл 2019 в 21:29

Лишить автоведроводителей пожизненно автоведроводительского удостоверения за такое!

Фото пользователя
31 июл 2019 в 21:24

Изгнание прулей продолжается.....