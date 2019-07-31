ДТП случилось в 19 часов
Фото: АСТ-54
Вечером 31 июля в Ленинском районе Новосибирска на Троллейной улице столкнулись три автомобиля — универсал Honda Partner, седан Mazda Capella и кроссовер Nissan X-Trail. Иномарки столкнулись при выезде со Станиславского жилмассива.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, в аварии пострадали 14-летняя девочка и взрослая женщина. Сейчас их осматривают врачи скорой.
По информации из соцсетей, «Хонда» получила повреждения задней части и правого бока, «Мазда» — передней части, а «Ниссану» помяли передний бампер и крыло.
Вечером 29 июля в Новосибирской области перевернулась Honda Accord — в аварии погиб водитель иномарки, трое его маленьких детей получили травмы. Среди пострадавших ещё один взрослый пассажир. ДТП случилось около 19:35 в селе Завьялово под Новосибирском.