Новосибирец сфотографировал редкие серебристые облака

Облака возможно наблюдать на широтах от 45 до 70 градусов
Фото: Евгений Тихонов
Фотографу Большого новосибирского планетария Евгению Тихонову удалось запечатлеть необычное явление — серебристые облака.
Как рассказала корреспонденту НГС работница Большого новосибирского планетария Алёна Зейналова, серебристые облака можно наблюдать только в летний период в Северном полушарии и на определенных широтах:
«Облака возможно наблюдать <...> на широтах с 45˚ до 70˚. Солнце в этот период не опускается низко за горизонт, и его лучи освещают слои стратосферы, где образуются эти облака. Фотография является необычной, потому что сейчас сезон наблюдений за этими облаками заканчивается и их трудно уловить. А в день фотосъемки облака, наоборот, оказались масштабными, что растянулись до южной части неба и даже "доползли" до границы нахождения Луны», — рассказала Алёна Зейналова.
Сотрудница планетария уточнила, что фотографию сделали 29 июля.
Новосибирцы любят фотографировать необычные природные явления. Неделю назад новосибирец Вячеслав Калмыков снял на видеокамеру ярко-красное солнце в небе над Новосибирском. Как рассказал тогда корреспонденту НГС заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов, причиной необычного цвета солнца стали пожары в Красноярском крае.