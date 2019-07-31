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Лето

Новосибирец сфотографировал редкие серебристые облака

Они появляются только в Северном полушарии летом

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Облака возможно наблюдать на широтах от 45 до 70 градусов

Фото: Евгений Тихонов

Фотографу Большого новосибирского планетария Евгению Тихонову удалось запечатлеть необычное явление — серебристые облака. 

Как рассказала корреспонденту НГС работница Большого новосибирского планетария Алёна Зейналова, серебристые облака можно наблюдать только в летний период в Северном полушарии и на определенных широтах: 

«Облака возможно наблюдать <...> на широтах с 45˚ до 70˚. Солнце в этот период не опускается низко за горизонт, и его лучи освещают слои стратосферы, где образуются эти облака. Фотография является необычной, потому что сейчас сезон наблюдений за этими облаками заканчивается и их трудно уловить. А в день фотосъемки облака, наоборот, оказались масштабными, что растянулись до южной части неба и даже "доползли" до границы нахождения Луны», — рассказала Алёна Зейналова.

Сотрудница планетария уточнила, что фотографию сделали 29 июля. 

Новосибирцы любят фотографировать необычные природные явления. Неделю назад новосибирец Вячеслав Калмыков снял на видеокамеру ярко-красное солнце в небе над Новосибирском. Как рассказал тогда корреспонденту НГС заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов, причиной необычного цвета солнца стали пожары в Красноярском крае.

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КОММЕНТАРИИ (13)

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31 июл 2019 в 20:32

Ниочем

Патриот
31 июл 2019 в 20:29

Медведев приезжает в Красноярск по поводу пожаров, он разберётся с воновными и жостко их накажет, вот это новость, а вы про облака

31 июл 2019 в 20:22

Инициатор образования - пыль от сгоревших в верхних слоях метеоритов и прочего орбитального хлама