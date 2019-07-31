Новосибирец сфотографировал редкие серебристые облака

Фотографу Большого новосибирского планетария Евгению Тихонову удалось запечатлеть необычное явление — серебристые облака.

Как рассказала корреспонденту НГС работница Большого новосибирского планетария Алёна Зейналова, серебристые облака можно наблюдать только в летний период в Северном полушарии и на определенных широтах:

«Облака возможно наблюдать <...> на широтах с 45˚ до 70˚. Солнце в этот период не опускается низко за горизонт, и его лучи освещают слои стратосферы, где образуются эти облака. Фотография является необычной, потому что сейчас сезон наблюдений за этими облаками заканчивается и их трудно уловить. А в день фотосъемки облака, наоборот, оказались масштабными, что растянулись до южной части неба и даже "доползли" до границы нахождения Луны», — рассказала Алёна Зейналова.

