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Наука

Новосибирец научил газету Минобороны РФ показывать видеоролики на смартфоне

Для того чтобы увидеть видео, нужно навести телефон с приложением на газету

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С помощью приложения можно заставить газету показывать видеоролики

Фото: Андрей Крупин

Историческое общество из Новосибирска сделало приложение, с помощью которого можно заставить газету показывать видеоролики.

Как рассказал корреспонденту НГС режиссёр и член исторического общества «Двуглавый орёл» Андрей Крупин, приложение начинает работать, когда камеру смартфона наводят на специальную наклейку. Разработку уже опробовали на газете, которую выпускает призывной пункт Кисловодска. 

Андрей Крупин

«Мы сделали такое приложение для Министерства обороны России. Направляешь на наклейку — и показываются 10 разных видов войск: военно-воздушный флот, танковые войска и так далее. И показываются презентационные ролики, как там служба проходит, какая там техника. Планируем по всей стране в военкоматах размещать, чтобы призывники могли решить, в каких войсках они хотят служить, смогли сделать выбор», — объяснил Крупин.

Это не первая подобная разработка исторического общества. В мае в Новосибирске открылся сквер в честь императора Николая II — посетители могут посмотреть фильм о последнем императоре, если установят на смартфон специальное приложение и наведут телефон на стелу. В начале июля сквер с огромным портретом последнего царя разрушило упавшее дерево.  

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КОММЕНТАРИИ (6)

Мирный житель
31 июл 2019 в 20:37

Зачем нам это?

31 июл 2019 в 20:16

Диванные войска медленного реагирования есть?

Фывап
31 июл 2019 в 19:50

Диванные войска призывники смогут выбрать?