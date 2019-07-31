В куполе главного корпуса НГУ открыли смотровую площадку с видом на лес

Стоимость экскурсии на 63-метровый купол НГУ составит 350 рублей
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирский государственный университет объявил о запуске экскурсий на купол главного корпуса — до середины сентября вуз будет пускать туда всех желающих и проводить экскурсии.
Информация об этом появилась в группе «Купол НГУ» во «ВКонтакте», где опубликовали приказ ректора «Об оказании услуг по экскурсионному сопровождению на смотровую площадку купола ректората».
В документе сообщается, что один билет на купол будет стоить 350 рублей. Для выпускников вуза и студентов дешевле — 300 и 250 рублей соответственно, а для пенсионеров — 200 рублей. В течение 40-минутной экскурсии посетителям покажут вид на Академгородок с купола высотой 63 метра, а также расскажут об истории района.
Записаться на экскурсию можно в группе «Купол НГУ» во «ВКонтакте», а оплатить билет в кассе университета. В приказе также перечислены требования к участникам экскурсий: так, численность одной группы не должна быть меньше девяти человек, необходимо прослушать инструктаж по технике безопасности. На купол не пустят детей младше 14 лет, животных, людей с крупногабаритными вещами или в состоянии опьянения.
Новый корпус НГУ на Пирогова, 1 открыли в 2015 году. Среди других вариантов, как можно использовать площадку внутри купола, называли территорию для летних мероприятий и кафетерий. С купола открывается вид на академовские леса, Технопарк, студенческий городок НГУ и микрорайон «Щ».