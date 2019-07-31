В куполе главного корпуса НГУ открыли смотровую площадку с видом на лес

Новосибирский государственный университет объявил о запуске экскурсий на купол главного корпуса — до середины сентября вуз будет пускать туда всех желающих и проводить экскурсии.

Информация об этом появилась в группе «Купол НГУ» во «ВКонтакте», где опубликовали приказ ректора «Об оказании услуг по экскурсионному сопровождению на смотровую площадку купола ректората».

В документе сообщается, что один билет на купол будет стоить 350 рублей. Для выпускников вуза и студентов дешевле — 300 и 250 рублей соответственно, а для пенсионеров — 200 рублей. В течение 40-минутной экскурсии посетителям покажут вид на Академгородок с купола высотой 63 метра, а также расскажут об истории района.