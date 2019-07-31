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Город

В куполе главного корпуса НГУ открыли смотровую площадку с видом на лес

Вуз планирует продавать экскурсии для желающих посмотреть на Академгородок с высоты

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Стоимость экскурсии на 63-метровый купол НГУ составит 350 рублей 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирский государственный университет объявил о запуске экскурсий на купол главного корпуса — до середины сентября вуз будет пускать туда всех желающих и проводить экскурсии.

Информация об этом появилась в группе «Купол НГУ» во «ВКонтакте», где опубликовали приказ ректора «Об оказании услуг по экскурсионному сопровождению на смотровую площадку купола ректората». 

В документе сообщается, что один билет на купол будет стоить 350 рублей. Для выпускников вуза и студентов дешевле — 300 и 250 рублей соответственно, а для пенсионеров — 200 рублей. В течение 40-минутной экскурсии посетителям покажут вид на Академгородок с купола высотой 63 метра, а также расскажут об истории района. 

Записаться на экскурсию можно в группе «Купол НГУ» во «ВКонтакте», а оплатить билет в кассе университета. В приказе также перечислены требования к участникам экскурсий: так, численность одной группы не должна быть меньше девяти человек, необходимо прослушать инструктаж по технике безопасности. На купол не пустят детей младше 14 лет, животных, людей с крупногабаритными вещами или в состоянии опьянения. 

Новый корпус НГУ на Пирогова, 1 открыли в 2015 году. Среди других вариантов, как можно использовать площадку внутри купола, называли территорию для летних мероприятий и кафетерий. С купола открывается вид на академовские леса, Технопарк, студенческий городок НГУ и микрорайон «Щ».

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КОММЕНТАРИИ (2)

Роман (СуперТуз)
31 июл 2019 в 19:10

Ну понятно, крупногабаритному пьянчуге уже и не сходить на купол. До чего страну довели