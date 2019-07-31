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Из котлована на Юго-Западном достали труп женщины: на месте работают судмедэксперты

Пропавшую искали с воскресенья

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Официального пляжа у котлована на Юго-Западном нет, но новосибирцы тут всё равно купаются

Фото: читательница НГС

В среду, 31 июля, из котлована на Юго-Западном жилмассиве достали тело пропавшей женщины — она утонула ещё в воскресенье.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ульяна, прислав фотографию с берега котлована. На берегу дикого пляжа у котлована стоит машина судебно-медицинской экспертизы. 

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС, тело обнаружили днём.

«Информации пока никакой нет. Тело женщины спасатели достали из водоёма. Сейчас тело передали криминалистам, они разбираются. Утонула в воскресенье», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в воскресенье 28 июля на водоёмах в Новосибирске и Новосибирской области пропали три человека — двое из них утонули в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Впоследствии спасатели нашли тело мужчины, а поиски женщины продолжались дальше. 

Котлован на Юго-Западном уже несколько лет признаётся самым опасным водоёмом в Новосибирске, где регулярно тонут люди, но несмотря на это, горожане продолжают в нём купаться.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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31 июл 2019 в 18:27

Зачем там купаются?
Неужели не брезгуют?

БОМЖ
31 июл 2019 в 18:32

На одного трупа там ещё 5 плавает! Как не брезгуют там купаться?! Это же помойка, а не пляж и море! Мест больше нет?

31 июл 2019 в 18:40

И как водичка, граждане отдыхающие??
Да... непритязательные люди какие.. СМЭ стоит и они тут же купаются и загорают😱