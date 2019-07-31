Из котлована на Юго-Западном достали труп женщины: на месте работают судмедэксперты

В среду, 31 июля, из котлована на Юго-Западном жилмассиве достали тело пропавшей женщины — она утонула ещё в воскресенье.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ульяна, прислав фотографию с берега котлована. На берегу дикого пляжа у котлована стоит машина судебно-медицинской экспертизы.

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС, тело обнаружили днём.

«Информации пока никакой нет. Тело женщины спасатели достали из водоёма. Сейчас тело передали криминалистам, они разбираются. Утонула в воскресенье», — рассказали в ведомстве.