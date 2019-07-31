Из котлована на Юго-Западном достали труп женщины: на месте работают судмедэксперты

Официального пляжа у котлована на Юго-Западном нет, но новосибирцы тут всё равно купаются
Фото: читательница НГС
В среду, 31 июля, из котлована на Юго-Западном жилмассиве достали тело пропавшей женщины — она утонула ещё в воскресенье.
Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ульяна, прислав фотографию с берега котлована. На берегу дикого пляжа у котлована стоит машина судебно-медицинской экспертизы.
Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС, тело обнаружили днём.
«Информации пока никакой нет. Тело женщины спасатели достали из водоёма. Сейчас тело передали криминалистам, они разбираются. Утонула в воскресенье», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что в воскресенье 28 июля на водоёмах в Новосибирске и Новосибирской области пропали три человека — двое из них утонули в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Впоследствии спасатели нашли тело мужчины, а поиски женщины продолжались дальше.
Котлован на Юго-Западном уже несколько лет признаётся самым опасным водоёмом в Новосибирске, где регулярно тонут люди, но несмотря на это, горожане продолжают в нём купаться.