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Криминал

Бывшего чиновника мэрии будут судить за махинации с землёй на Первомайке

Юрия Кузнецова подозревают в превышении полномочий

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Кузнецова подозревают в причинении 14 миллионов ущерба городскому бюджету

Фото: vseon.com

Бывшего начальника управления по земельным ресурсам мэрии Юрия Кузнецова отдадут под суд. Ранее следователи подозревали его в причинении ущерба городскому бюджету на 14 миллионов рублей.

«Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, в августе 2017 года мэрией города Новосибирска заключен с ООО "АСК" договор аренды земельного участка, находившегося в собственности Новосибирска. Вопреки условиям договора арендаторы плату за аренду не вносили», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Кузнецов, по версии следствия, в феврале 2018 года договорился с ООО «АСК» о расторжении договора аренды — таким образом 2 миллиона, которые должна была выплатить мэрии компания, были списаны. Кроме того, начальник управления успел заключить и другую сделку, которая нанесла бюджету города 6-миллионный ущерб. 

«Чиновник незаконно заключил с ООО "Лидер-НСК" договор купли-продажи земельного участка на льготных условиях — в размере 15% от кадастровой стоимости, тогда как общество права на такую льготу не имело», — отмечают в прокуратуре.

Участки, которые фигурируют в деле, находятся в Первомайском районе Новосибирска.

Кузнецов отстранён от исполнения должностных обязанностей. А на его имущество (земельный участок) наложен арест. Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Новосибирска.

Юрия Кузнецова задержали 31 октября прошлого года. А в середине апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил на должность Кузнецова Александра Савоськина — ранее он работал в администрации Дзержинского района.

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коррупциямэрия Новосибирска

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КОММЕНТАРИИ (20)

Худой
31 июл 2019 в 18:06

не угодных убирают
не за что, и так видно.
судят.

Худой
31 июл 2019 в 18:07

Какой раз, убеждаюсь.
Власть хороших чиновников
под Суд.
Знаю его, отличный добрый чинуша.

Зеленые штаны
31 июл 2019 в 18:10

Посыпались мэрские жулики. С самых прикормленных мест