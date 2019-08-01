Новосибирцы рассмотрели в небе две слипшиеся галактики в Волосах Вероники

Фотография сделана через телескоп системы Ричи-Кретьен 360
Фото: «Практическая астрономия»
Группа объединения «Практическая астрономия» вместе с педагогом Андреем Никифоровым сфотографировала галактику Спящая Красавица на занятиях в Большом новосибирском планетарии. Эта галактика находится в созвездии Волосы Вероники, другое её название — Чёрный Глаз.
«Особенностью данного объекта является его происхождение из двух слипшихся галактик с разными направлениями вращения. Поэтому газопылевой диск во внутренней части объекта вращается в противоположную сторону относительно вращения звёзд и газа на его периферии», — говорится в сообщении планетария.
Галактика была открыта английским астрономом Эдуардом Пиготтом 23 марта 1779 года. Она расположена на расстоянии около 18,3 миллиона световых лет от Земли. Диаметр спиральной галактики примерно 56 тысяч световых лет, что почти в два раза меньше диаметра Млечного Пути. Видимая звездная величина — 8,5.
Наблюдатели планетария сделали 90 фотографий с выдержкой в 1 минуту на каждый снимок.
В конце апреля Большой новосибирский планетарий вместе с астрофотографом Германом Марковым, членом Новосибирского астрономического общества, сделал снимок галактики М87 — на фото можно разглядеть джет сверхмассивной чёрной дыры.