Новосибирцы рассмотрели в небе две слипшиеся галактики в Волосах Вероники

Группа объединения «Практическая астрономия» вместе с педагогом Андреем Никифоровым сфотографировала галактику Спящая Красавица на занятиях в Большом новосибирском планетарии. Эта галактика находится в созвездии Волосы Вероники, другое её название — Чёрный Глаз.

«Особенностью данного объекта является его происхождение из двух слипшихся галактик с разными направлениями вращения. Поэтому газопылевой диск во внутренней части объекта вращается в противоположную сторону относительно вращения звёзд и газа на его периферии», — говорится в сообщении планетария.