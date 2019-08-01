1 августа четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 63.42
eur 70.74
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 63.42
eur 70.74

Все новости

Все новости
Наука

Новосибирцы рассмотрели в небе две слипшиеся галактики в Волосах Вероники

Две галактики образуют одну — её называют Спящая Красавица или Чёрный Глаз

Поделиться

302
1 Обсудить

Фотография сделана через телескоп системы Ричи-Кретьен 360

Фото: «Практическая астрономия»

Группа объединения «Практическая астрономия» вместе с педагогом Андреем Никифоровым сфотографировала галактику Спящая Красавица на занятиях в Большом новосибирском планетарии. Эта галактика находится в созвездии Волосы Вероники, другое её название — Чёрный Глаз.

«Особенностью данного объекта является его происхождение из двух слипшихся галактик с разными направлениями вращения. Поэтому газопылевой диск во внутренней части объекта вращается в противоположную сторону относительно вращения звёзд и газа на его периферии», — говорится в сообщении планетария.

Галактика была открыта английским астрономом Эдуардом Пиготтом 23 марта 1779 года. Она расположена на расстоянии около 18,3 миллиона световых лет от Земли. Диаметр спиральной галактики примерно 56 тысяч световых лет, что почти в два раза меньше диаметра Млечного Пути. Видимая звездная величина — 8,5. 

Наблюдатели планетария сделали 90 фотографий с выдержкой в 1 минуту на каждый снимок. 

В конце апреля Большой новосибирский планетарий вместе с астрофотографом Германом Марковым, членом Новосибирского астрономического общества, сделал снимок галактики М87 — на фото можно разглядеть джет сверхмассивной чёрной дыры

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

астрономияновосибирский планетарий

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

1 авг 2019 в 07:23

Ой, у вас в волосах галактики слиплись 🤔