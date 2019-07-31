«Ни копейки не возьмём»: больница ответила на обвинения, что за деньги лечит мальчика в коме

Заместитель главного врача инфекционной больницы Яна Ульянова заверила, что мальчика лечат бесплатно — матери объясняли это и сами врачи, и минздрав

На этой неделе родители 17-летнего школьника Сунатулло Забирова рассказали НГС, что мальчик впал в кому из-за клещевого энцефалита, — и подумали, что лечение будет стоить 230 тысяч рублей. Инфекционная больница заверила, что это неправда, и Забиров лечится бесплатно.

Десятиклассник Сунатулло Забиров, который учится в школе № 155 на Ключ-Камышенском плато, почти месяц лежит в новосибирской инфекционной больнице № 1 — он заболел энцефалитом после того, как на него заполз клещ. Мать школьника Халима Забирова отметила, что у сына нет полиса ОМС, и поэтому лечение, как она поняла, будет платным — 9,5 тысяч рублей в сутки.



Семья начала собирать деньги на его лечение в соцсетях, а после публикации новости на НГС о том, что мальчик впал в кому из-за клещевого энцефалита, о мальчике написали многие СМИ с формулировкой, что инфекционная больница выставила семье из Таджикистана счёт на 228 тысяч рублей. Эта информация возмутила многих горожан, и они писали под постами, что с родных мальчика, находящегося в столь тяжёлом состоянии, нельзя брать деньги.

Как рассказала сегодня корреспонденту НГС исполняющая обязанности главного врача больницы Яна Ульянова, мальчик находится в остром состоянии, которое угрожает жизни, и поэтому нуждается в экстренной помощи. По федеральному закону, этот вид помощи иностранным гражданам в российских медучреждениях оказывается бесплатно — семья Забировых не платила больнице ни рубля.

«Все дни, которые пациент находится в нашей больнице, лечение проводится в полном объёме бесплатно. <…> Я со всей ответственностью заявляю, что ни копейки не было оплачено родителями или родственниками пациента нашей больнице»,

— объяснила НГС Яна Ульянова.

Она отметила, что больницу возмутила информация в СМИ и соцсетях, что врачи «выставили счёт». Заместитель руководителя назвала эти данные неправдой и клеветой, и врачам было «больно и обидно это читать».

И.о. главврача пригласила корреспондента НГС на беседу с Халимой Забировой — журналист присутствовала на разговоре с согласия матери пациента.

«Когда я сегодня прочитала, что больница вам выставила счёт в размере 228 тысяч — со слов родителей, вы даже не представляете, как обидно мне было, как было обидно всем сотрудникам реанимации, которые вытаскивали с того света вашего сына. Просто такое получить. Не знаю, как это назвать, какими словами… Просто какая-то оплеуха, понимаете», — обратилась Яна Ульянова к матери школьника.

Халима Забирова пояснила, что о деньгах ей первоначально сказали медсёстры — это было ещё до того, как Сунатулло впал в кому. По её словам, и позже в отделении ей объясняли, что сутки в реанимации стоят 9500 рублей.

«Я сказала, что у меня четверо детей, что мой сын случайно попал в вашу больницу, я всем довольна, но не знала до сих пор, что оно платное. На следующее утро узнаю, что он впал в кому <…> Потом я свою ситуацию сказала администрации, что мы живём в однокомнатной [квартире], у меня всё очень сложно, что я не могу такие деньги оплачивать, она сказала: “Ладно, мы поговорим с главврачом”», — ответила мать мальчика.



Она признала, что действительно ещё ничего не платила больнице. Объявление в группу Ключ-Камышенского плато во «ВКонтакте» дала её дочь, написав, что мальчику также требуется лекарство из Германии. На это Халима Забирова сказала, что о таком она дочь не просила, и в процессе беседы с Яной Ульяновой позвонила дочке и попросила исправить объявление.



Клещ заполз на Сунатулло Забирова во время прогулки по лесу на Ключ-Камышенском плато, и мальчик заболел энцефалитом. Школьник пролежал в коме практически месяц Фото: Халима Забирова

Халима Забирова отметила, что из-за этой ситуации даже выставила свой дом на продажу в Таджикистане. Сейчас, когда в больнице и в министерстве здравоохранения региона ей пояснили, что лечение бесплатно, она заверила, что вернёт деньги (удалось собрать около 100 тысяч рублей) всем, кто отправил их на счёт семьи.

По словам матери Сунатулло, после публикаций в соцсетях семье предложил помощь с лечением депутат, на что Яна Ульянова предложила семье попросить у него помощи с оформлением документов, которые позволят мальчику и троим его сёстрам в дальнейшем бесплатно, по ОМС, лечиться в больницах.

Исполняющая обязанности руководителя больницы добавила, что сейчас мальчик уже не в коме, у него наметилась положительная динамика. Однако о его полном выздоровлении говорить рано — мальчик всё ещё находится в реанимации.

