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Город

Рабочие закрыли вход в подземный переход у часовни на Красном проспекте

Сейчас спуститься в переход можно со стороны Первомайского сквера, но и этот вход тоже закроют

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Вход со стороны часовни закрыли до конца лета 

Фото: Александр Ощепков / НГС

В центре Новосибирска начался ремонт входа в подземный переход на Красном проспекте,17. Через месяц начнут ремонт противоположного входа.

Сейчас переход на Красном проспекте огорожен со стороны часовни Святого Николая.

«Начало работ по ремонту входа у Красного проспекта — 17–30 июля, окончание — 31 августа. К ремонту входа в подземный переход у Первомайского сквера приступят 1 сентября. Завершат ремонт 1 октября», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ремонт продлится месяц

Ремонт продлится месяц

1 сентября начнут ремонтировать переход на противоположной стороне

1 сентября начнут ремонтировать переход на противоположной стороне

Капитальным ремонтом занимается МУП «УЗСПТС».

В начале лета ремонт сделали в подземном переходе около станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска. Над ним установили козырёк. Тогда сообщалось, что навесы появятся над всеми переходами.

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КОММЕНТАРИИ (17)

Игорь
31 июл 2019 в 17:06

И как ходить? Или мэрии опять не до раздумий о людях?!

Шурик
31 июл 2019 в 17:10

И это забота мэрии о горожанах? Плохо работаешь, Локоть! Опять подвергаешь жизни жизнь горожан опасности!

Фото пользователя
31 июл 2019 в 17:06

Локоть галочки зарабатывает, а люди должны мучиться бегала в поисках путей обхода перехода.