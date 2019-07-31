Рабочие закрыли вход в подземный переход у часовни на Красном проспекте

Вход со стороны часовни закрыли до конца лета
Фото: Александр Ощепков / НГС
В центре Новосибирска начался ремонт входа в подземный переход на Красном проспекте,17. Через месяц начнут ремонт противоположного входа.
Сейчас переход на Красном проспекте огорожен со стороны часовни Святого Николая.
«Начало работ по ремонту входа у Красного проспекта — 17–30 июля, окончание — 31 августа. К ремонту входа в подземный переход у Первомайского сквера приступят 1 сентября. Завершат ремонт 1 октября», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Капитальным ремонтом занимается МУП «УЗСПТС».
В начале лета ремонт сделали в подземном переходе около станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска. Над ним установили козырёк. Тогда сообщалось, что навесы появятся над всеми переходами.