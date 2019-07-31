И даже там: ГИБДД впервые показала все места, где установлены камеры наблюдения

Увидеть, где на дорогах России находятся камеры видео- и фотофиксации, теперь можно на интерактивной карте. Она появилась на официальном портале ГИБДД России. Достаточно выбрать на карте нужный регион. Раздел находится в стадии наполнения, из-за чего отображаются не все данные, но разработчики работают над этим и обещают в ближайшее время показать все, что скрыто, и регулярно обновлять данные.