И даже там: ГИБДД впервые показала все места, где установлены камеры наблюдения

Теперь не только камеры следят за автомобилистами, но и автомобилисты за ними
Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
Увидеть, где на дорогах России находятся камеры видео- и фотофиксации, теперь можно на интерактивной карте. Она появилась на официальном портале ГИБДД России. Достаточно выбрать на карте нужный регион. Раздел находится в стадии наполнения, из-за чего отображаются не все данные, но разработчики работают над этим и обещают в ближайшее время показать все, что скрыто, и регулярно обновлять данные.
В первые минуты создания раздела желающих посмотреть, как это работает, оказалось настолько много, что сайт российского ГИБДД сломался. Впрочем, такая история для сервисов автоинспекции не нова: с перебоями одно время работал сайт для проверки штрафов.
Карту с камерами создали по итогам заседания Госсовета в июне 2019 года, когда президент заявил, что прятать камеры не нужно. Слова Владимира Путина поняли максимально буквально.