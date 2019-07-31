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И даже там: ГИБДД впервые показала все места, где установлены камеры наблюдения

Карта, где отмечены все камеры видео- и фотонаблюдения, появилась на сайте автоинспекции

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Теперь не только камеры следят за автомобилистами, но и автомобилисты за ними

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Увидеть, где на дорогах России находятся камеры видео- и фотофиксации, теперь можно на интерактивной карте. Она появилась на официальном портале ГИБДД России. Достаточно выбрать на карте нужный регион. Раздел находится в стадии наполнения, из-за чего отображаются не все данные, но разработчики работают над этим и обещают в ближайшее время показать все, что скрыто, и регулярно обновлять данные.

Например, вот так выглядит карта камер в Новосибирске

Например, вот так выглядит карта камер в Новосибирске

В первые минуты создания раздела желающих посмотреть, как это работает, оказалось настолько много, что сайт российского ГИБДД сломался. Впрочем, такая история для сервисов автоинспекции не нова: с перебоями одно время работал сайт для проверки штрафов.

Карту с камерами создали по итогам заседания Госсовета в июне 2019 года, когда президент заявил, что прятать камеры не нужно. Слова Владимира Путина поняли максимально буквально.

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КОММЕНТАРИИ (26)

31 июл 2019 в 16:02

А сколько из них работают? И есть ли они на самом деле, местами явно муляжи стоят.

Я-вь
31 июл 2019 в 16:01

Не надо нам карту Челябинска. Нск слабо выложить что бы не гуглить????*

пофиг
31 июл 2019 в 16:00

Я не нарушаю!