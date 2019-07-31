«Слесарей блохи кусают»: коммунальщики замуровали котят в подвале ради безопасности сотрудников

Управляющая компания дома на Римского-Корсакова, 3/1 объяснила, почему закрыла подвальные помещения в которых живут десяток котят — до этого новосибирские зоозащитники обвинили в этом музыкальную школу № 2 .

Зоозащитник Татьяна Николаева сообщила, что на днях в доме на улице Римского-Корсакова, 3/1 подвальные окна заколотили фанерой. При этом, рассказала Николаева, в подвале дома живут около 10 котят, которых на долгое время оставили без еды.

О непричастности к ситуации музыкальной школы в своём Facebook заявила и начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова. Она возложила ответственность на управляющую компанию дома.