«Слесарей блохи кусают»: коммунальщики замуровали котят в подвале ради безопасности сотрудников

По словам замдиректора УК, из-за кошек в подвале живут блохи, которые кусают слесарей
Фото: Татьяна Николаева
Управляющая компания дома на Римского-Корсакова, 3/1 объяснила, почему закрыла подвальные помещения в которых живут десяток котят — до этого новосибирские зоозащитники обвинили в этом музыкальную школу
Зоозащитник Татьяна Николаева сообщила, что на днях в доме на улице Римского-Корсакова, 3/1 подвальные окна заколотили фанерой. При этом, рассказала Николаева, в подвале дома живут около 10 котят, которых на долгое время оставили без еды.
О непричастности к ситуации музыкальной школы в своём Facebook заявила и начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова. Она возложила ответственность на управляющую компанию дома.
Как объяснил корреспонденту НГС заместитель директора УК, которая обслуживает дома на улице Римского-Корсакова, «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» Леонид Бакалеенко, подвал уже начали готовить к зиме.
«В чём проблема? Скажите мне номер документа, в котором было бы сказано, что подвальные окна были открыты. Мы с вами здравомыслящие люди, взрослые и грамотные.
Наличие кошек в подвале приводит к наличию блох. Когда туда спускаются мои сотрудники, их кусают блохи.
У меня сейчас идёт период подготовки к зимнему отопительному сезону, и у меня вешаются слесаря-сантехники. Перед тем как туда пройти, по два-три раза протравливают блох», — рассказал Бакалеенко.
По его словам, компания не против кошек в подвале, однако лишь при том условии, что за ними будут следить зоозащитники.
«Я по жилищному кодексу обязан обеспечить благоприятные условия проживания людей, а не кошек. Управляющая компания не получает деньги с федерального бюджета, не получает с областного, Владимир Владимирович нам не платит. Вот ради бога, пусть зоозащитники выдают деньги на утепление сетей и санэпидемобработку», — резюмировал заместитель директора.