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Город

«Слесарей блохи кусают»: коммунальщики замуровали котят в подвале ради безопасности сотрудников

Зоозащитники обвинили в жестоком обращении с кошками музыкальную школу, но виновата оказалась УК

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По словам замдиректора УК, из-за кошек в подвале живут блохи, которые кусают слесарей

Фото: Татьяна Николаева

Управляющая компания дома на Римского-Корсакова, 3/1 объяснила, почему закрыла подвальные помещения в которых живут десяток котят — до этого новосибирские зоозащитники обвинили в этом музыкальную школу № 2.

Зоозащитник Татьяна Николаева сообщила, что на днях в доме на улице Римского-Корсакова, 3/1 подвальные окна заколотили фанерой. При этом, рассказала Николаева, в подвале дома живут около 10 котят, которых на долгое время оставили без еды. 

О непричастности к ситуации музыкальной школы в своём Facebook заявила и начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова. Она возложила ответственность на управляющую компанию дома. 

Как объяснил корреспонденту НГС заместитель директора УК, которая обслуживает дома на улице Римского-Корсакова, «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» Леонид Бакалеенко, подвал уже начали готовить к зиме. 

«В чём проблема? Скажите мне номер документа, в котором было бы сказано, что подвальные окна были открыты. Мы с вами здравомыслящие люди, взрослые и грамотные. 

Наличие кошек в подвале приводит к наличию блох. Когда туда спускаются мои сотрудники, их кусают блохи.

У меня сейчас идёт период подготовки к зимнему отопительному сезону, и у меня вешаются слесаря-сантехники. Перед тем как туда пройти, по два-три раза протравливают блох», — рассказал Бакалеенко.

По его словам, компания не против кошек в подвале, однако лишь при том условии, что за ними будут следить зоозащитники.

«Я по жилищному кодексу обязан обеспечить благоприятные условия проживания людей, а не кошек. Управляющая компания не получает деньги с федерального бюджета, не получает с областного, Владимир Владимирович нам не платит. Вот ради бога, пусть зоозащитники выдают деньги на утепление сетей и санэпидемобработку», — резюмировал заместитель директора.

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КОММЕНТАРИИ (50)

VEK
31 июл 2019 в 16:46

Меня всегда удивляет это аргумент, что бездомные кошки распространяют блох. А Вы не в курсе, что блохи не только на кошках живут, но и на крысах и мышах, коих в подвалах без кошек весьма не мало.

31 июл 2019 в 16:33

"Управляющая компания не получает деньги с федерального бюджета".... По идее люди тоже много чего не получают из федерального бюджета, поэтому не удивляйтесь, если вы, ваши близкие и дети, оказавшись в беде, помощи от случайных прохожих не получат. Элементарно не вызвав скорую или не одернут за руку, увидев что ребенок не заметил машину.

Не зоозащитник
31 июл 2019 в 16:48

Лучше иметь кошек в подвале, чем мышь и крыс.