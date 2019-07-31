Маленький ребёнок упал с лестницы в гостинице «Азимут»: его увезли в больницу

«Сегодня утром около 11:00 в гостинице "Азимут" произошёл несчастный случай. Маленький ребёнок упал со второго этажа. Событие произошло внутри гостиницы, около зоны ресторанов и конференц-залов. Ребёнок, оставленный без присмотра, пробрался между лестничными перилами и стенкой одного из конференц-залов и провалился в узкий просвет. <…> Возраст ребёнка не знаю, но, судя по тому, что он смог пролезть и провалиться, маленький, года 2–3», — написал в редакцию НГС читатель Павел.

Об инциденте в редакцию НГС сообщил читатель Павел, который работает в этом здании.

Утром в среду, 31 июля, в гостинице «Azimut Отель Сибирь» на улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска ребёнок упал со второго этажа.

Информацию о происшествии корреспонденту НГС подтвердила главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

«Было падение ребёнка с высоты около 2 метров. С небольшими травмами доставлен в Детскую городскую клиническую больницу № 1 », — рассказала Ирина Большакова.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, информация об инциденте в полицию поступила из медучреждения, куда увезли ребёнка.

«Ребёнок шёл с мамой, упал на лестнице. У него ссадины», — коротко сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления полиции.



В гостинице «Azimut Отель Сибирь» корреспонденту НГС пообещали уточнить информацию о происшествии и прокомментировать ситуацию позднее.

На днях спасатели МАСС сняли с подоконника третьего этажа в Дзержинском районе Новосибирска двухлетнюю девочку — её отец спал в соседней комнате.

