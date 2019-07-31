Маленький ребёнок упал с лестницы в гостинице «Азимут»: его увезли в больницу

Ребёнка с места происшествия увезли в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы и ссадины
Фото: архив НГС
Утром в среду, 31 июля, в гостинице «Azimut Отель Сибирь» на улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска ребёнок упал со второго этажа.
Об инциденте в редакцию НГС сообщил читатель Павел, который работает в этом здании.
«Сегодня утром около 11:00 в гостинице "Азимут" произошёл несчастный случай. Маленький ребёнок упал со второго этажа. Событие произошло внутри гостиницы, около зоны ресторанов и конференц-залов. Ребёнок, оставленный без присмотра, пробрался между лестничными перилами и стенкой одного из конференц-залов и провалился в узкий просвет. <…> Возраст ребёнка не знаю, но, судя по тому, что он смог пролезть и провалиться, маленький, года 2–3», — написал в редакцию НГС читатель Павел.
Информацию о происшествии корреспонденту НГС подтвердила главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.
«Было падение ребёнка с высоты около 2 метров. С небольшими травмами доставлен в Детскую городскую клиническую больницу
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, информация об инциденте в полицию поступила из медучреждения, куда увезли ребёнка.
«Ребёнок шёл с мамой, упал на лестнице. У него ссадины», — коротко сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления полиции.
В гостинице «Azimut Отель Сибирь» корреспонденту НГС пообещали уточнить информацию о происшествии и прокомментировать ситуацию позднее.
На днях спасатели МАСС сняли с подоконника третьего этажа в Дзержинском районе Новосибирска двухлетнюю девочку — её отец спал в соседней комнате.