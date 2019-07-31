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Происшествия

Маленький ребёнок упал с лестницы в гостинице «Азимут»: его увезли в больницу

Инцидент произошёл в холле отеля

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Ребёнка с места происшествия увезли в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы и ссадины

Фото: архив НГС

Утром в среду, 31 июля, в гостинице «Azimut Отель Сибирь» на улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска ребёнок упал со второго этажа.

Об инциденте в редакцию НГС сообщил читатель Павел, который работает в этом здании.

«Сегодня утром около 11:00 в гостинице "Азимут" произошёл несчастный случай. Маленький ребёнок упал со второго этажа. Событие произошло внутри гостиницы, около зоны ресторанов и конференц-залов. Ребёнок, оставленный без присмотра, пробрался между лестничными перилами и стенкой одного из конференц-залов и провалился в узкий просвет. <…> Возраст ребёнка не знаю, но, судя по тому, что он смог пролезть и провалиться, маленький, года 2–3», — написал в редакцию НГС читатель Павел.

Информацию о происшествии корреспонденту НГС подтвердила главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

«Было падение ребёнка с высоты около 2 метров. С небольшими травмами доставлен в Детскую городскую клиническую больницу № 1», — рассказала Ирина Большакова.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, информация об инциденте в полицию поступила из медучреждения, куда увезли ребёнка.

«Ребёнок шёл с мамой, упал на лестнице. У него ссадины», — коротко сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления полиции.

В гостинице «Azimut Отель Сибирь» корреспонденту НГС пообещали уточнить информацию о происшествии и прокомментировать ситуацию позднее. 

На днях спасатели МАСС сняли с подоконника третьего этажа в Дзержинском районе Новосибирска двухлетнюю девочку — её отец спал в соседней комнате.

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КОММЕНТАРИИ (26)

31 июл 2019 в 16:11

Ну следить за своим ребенком нынче не модно, наверное.. Как так-то?

Белка в тапках
31 июл 2019 в 16:10

Маленький ребенок шел с мамой. А мама-то куда смотрела?

31 июл 2019 в 16:12

НГС может хватить такие новости писать для города 1,6 миллионов жителей,у меня сейчас под окном ребенок упал об поребрик ...