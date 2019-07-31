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Дороги и транспорт

На левом берегу сделают ливнёвку за 1,4 миллиарда

Её построят, чтобы спасти от потопа площадку с новым ЛДС

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Скоро на левом берегу появится целая система ливневых канализаций, которые обезопасят ЛДС от затопления

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Кировском и Ленинском районах Новосибирска построят дорогостоящую систему отведения воды. Это будет сделано к строительству нового ледового дворца спорта на левом берегу Оби. 

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 30 июля. Согласно документам, заказчиком выступает МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», отвечающее за городские ливнёвки. На строительство планируют потратить до 1,418 миллиарда рублей.

Как уточнил корреспонденту НГС директор УЗСПТС Александр Мысик, строительство подразумевает создание целой сети ливневых канализаций в левобережье: «В него входит коллектор диаметром от двух до 1,8 метров с переходом через дамбу Октябрьского моста и комплекс очистных сооружений со сбросом в протоку, которая примыкает к реке Обь. В этот комплекс сбрасываются все ливневые и фильтрационные стоки с территории ЛДС и со всего жилмассива, который наверху».

Там будет ливнёвка сделана, и она будет врезана в этот коллектор — это площадь Лыщинского, улица Ватутина, Карла Маркса и Немировича-Данченко.

Александр Мысик, директор УЗСПТС

В 2018 году УЗСПТС столкнулась с проблемой — природоохранная прокуратура подала в суд, требуя от предприятия компенсировать вред, который оно нанесло рекам и водохранилищу.

В июне министерство строительства Новосибирской области заказало работы по строительству дороги, которая соединит пляж «Наутилус» и ЛДС — на неё рассчитывают потратить до 164 миллионов рублей.

А в конце апреля министерство строительства Новосибирской области объявило о поиске подрядчика для строительства нового ЛДС — на спортивное здание власти готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей. Вместе с новым зданием ЛДС на левом берегу власти планируют достроить и открыть станцию метро «Спортивная».

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КОММЕНТАРИИ (76)

Я худею, дорогая редакция
31 июл 2019 в 14:27

Почти 2 ярда на ливнёвку никому толком не нужного ЛДС.
Тем временем, перспективы развития метров в Новосибирске покрыты густым смогом.
Как думаете - что нужнее горожанам - ЛДС с ливнёвкой за 2 ярда или строительство новых станций метро на левом и правом берегах???
"Отдохнуть тебе нужно, Юрий Венедиктович, всё о стране, о народе думаешь... *рукалицо*

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31 июл 2019 в 14:25

Спасибо предстоящему чемпионату. Иначе ливневок от мэрии не дождались бы никогда.

31 июл 2019 в 14:25

Этот МУП не может действующие ливневки в порядок то привести, то какое доверять ему строительство новых?