На левом берегу сделают ливнёвку за 1,4 миллиарда

В Кировском и Ленинском районах Новосибирска построят дорогостоящую систему отведения воды. Это будет сделано к строительству нового ледового дворца спорта на левом берегу Оби.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 30 июля. Согласно документам, заказчиком выступает МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», отвечающее за городские ливнёвки. На строительство планируют потратить до 1,418 миллиарда рублей.

Как уточнил корреспонденту НГС директор УЗСПТС Александр Мысик, строительство подразумевает создание целой сети ливневых канализаций в левобережье: «В него входит коллектор диаметром от двух до 1,8 метров с переходом через дамбу Октябрьского моста и комплекс очистных сооружений со сбросом в протоку, которая примыкает к реке Обь. В этот комплекс сбрасываются все ливневые и фильтрационные стоки с территории ЛДС и со всего жилмассива, который наверху».