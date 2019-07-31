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Еда

На Урицкого открылась потайная кофейня, в которой делают капучино с фотографиями на пенке

За портрет в чашке придётся доплатить 20 рублей

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Капучино с собственным портретом выглядит несколько пугающе 

Фото: Стас Соколов / НГС

В тихом центре Новосибирска открылась кофейня In Da Cup. Главная фишка заведения — принтер, который печатает цветные изображения на пенке капучино или какао.

Кофейня расположилась в подвале дома на Урицкого, 15, но вход в него можно не заметить из-за пышной растительности на клумбе перед зданием. Внутри — десяток столов разного размера, в углу установлена своеобразная фотозона с софитами. Фоном для фотографий служит рисунок парижской улицы Кремьё (Crémieux), традиционно входящей во всевозможные рейтинги «самых красивых улиц Парижа».

Селфи на фоне парижской улицы предлагается посетителям бесплатно&nbsp;

Селфи на фоне парижской улицы предлагается посетителям бесплатно 

Заведение открыли предприниматель Руслан Хибабаев и его брат. В базе «Контур.Фокус» данных о каких-то иных предприятиях, где бы он был учредителем или директором, нет.

«Нам давно хотелось открыть кофейню. И мы подумали, что у нас должна быть какая-то своя фишка. Вот и решили попробовать печатать фото на кофе», — пояснил корреспонденту НГС Руслан Хабибаев.

Кофейня расположена в подвале жилого дома

Кофейня расположена в подвале жилого дома

Для того чтобы получить кофе с картинкой — это может быть как селфи, так и любое другое изображение, — нужно подключиться к Wi-Fi заведения и просканировать QR-код, чтобы попасть в меню загрузки изображений. После этого чашку с приготовленным обычным способом напитком ставят в принтер и он печатает загруженное изображение на пенке. Процесс печати занимает не больше минуты. Капучино с рисунком стоит 179 рублей, обычный капучино — 159 рублей.

Руслан говорит, что эта опция уже пользуется популярностью у пользователей социальных сетей. Люди охотно выкладывают видео и с самим процессом печати, и с моментом, когда ложка размешивает изображение.

По словам создателя заведения, принтер может печатать на любой достаточно плотной субстанции. Однако из напитков, которые готовят в кофейне для этого, подошли только капучино и какао. Нанести рисунок на латте, например, не получится.

Так выглядит процесс печати изображений. Видео: Стас Соколов / НГС

Кроме капучино с картинками, в заведении предлагают стандартный набор блюд: сэндвичи (от 149 рублей), сладкую выпечку (от 79 рублей), чаи и завтраки (каши, сырники, омлеты и т. д.). Алкоголя в In Da Cup нет, но его можно купить в расположенном за стеной магазине сети «Галерея вин» и открыть в зале, заплатив «пробковый сбор» (в заведении даже выдадут для такого случая винные бокалы).

Это не первая в Новосибирске попытка установить в кофейне пищевой принтер. Однако кофейная сеть, пытавшаяся предлагать такую услугу, отказалась от неё из-за поломок принтера. Рисунки на молочной пенке от руки делают во многих заведениях. Например, в открывшейся в июне кофейне сети Sokol coffee могут бесплатно нарисовать портрет посетителя на бумажном стаканчике.

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КОММЕНТАРИИ (9)

я не робот
31 июл 2019 в 15:19

Рабочий перед походом на завод должен побриться. Тогда фото не будет таким пугающим. К сожалению креаклы мало о таком подумать.

31 июл 2019 в 15:15

А я недавно в "Орел и решка" это видела. Совпадение? Нет, не думаю.Мало кто придумает что-то своё, оригинальное.90%-это люди-которые тупо слизывают что-то у других.

31 июл 2019 в 15:12

так то конечно, прикольно, поглощать свою физиономию) но это если не торопишься, ибо хлопотно по времени))