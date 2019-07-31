На Урицкого открылась потайная кофейня, в которой делают капучино с фотографиями на пенке

В тихом центре Новосибирска открылась кофейня In Da Cup. Главная фишка заведения — принтер, который печатает цветные изображения на пенке капучино или какао.

Кофейня расположилась в подвале дома на Урицкого, 15, но вход в него можно не заметить из-за пышной растительности на клумбе перед зданием. Внутри — десяток столов разного размера, в углу установлена своеобразная фотозона с софитами. Фоном для фотографий служит рисунок парижской улицы Кремьё (Crémieux), традиционно входящей во всевозможные рейтинги «самых красивых улиц Парижа».



Селфи на фоне парижской улицы предлагается посетителям бесплатно Фото: Стас Соколов / НГС

Заведение открыли предприниматель Руслан Хибабаев и его брат. В базе «Контур.Фокус» данных о каких-то иных предприятиях, где бы он был учредителем или директором, нет.

«Нам давно хотелось открыть кофейню. И мы подумали, что у нас должна быть какая-то своя фишка. Вот и решили попробовать печатать фото на кофе», — пояснил корреспонденту НГС Руслан Хабибаев.



Кофейня расположена в подвале жилого дома Фото: Стас Соколов / НГС

Для того чтобы получить кофе с картинкой — это может быть как селфи, так и любое другое изображение, — нужно подключиться к Wi-Fi заведения и просканировать QR-код, чтобы попасть в меню загрузки изображений. После этого чашку с приготовленным обычным способом напитком ставят в принтер и он печатает загруженное изображение на пенке. Процесс печати занимает не больше минуты. Капучино с рисунком стоит 179 рублей, обычный капучино — 159 рублей.

Руслан говорит, что эта опция уже пользуется популярностью у пользователей социальных сетей. Люди охотно выкладывают видео и с самим процессом печати, и с моментом, когда ложка размешивает изображение.



По словам создателя заведения, принтер может печатать на любой достаточно плотной субстанции. Однако из напитков, которые готовят в кофейне для этого, подошли только капучино и какао. Нанести рисунок на латте, например, не получится.



Так выглядит процесс печати изображений. Видео: Стас Соколов / НГС