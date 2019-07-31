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Спорт

ХК «Сибирь» выпустил форму с фотографиями болельщиков

В межсезонье хоккеисты будут играть в джерси с портретами фанатов, которые ходили на матчи

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В клубе сделали коллаж из фото болельщиков и необычный принт для хоккейных джерси

Фото: скриншот HCSibir / youtube.com

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» выпустил форму для игроков с портретами болельщиков — в ней команда будет выходить на лёд в предсезонных матчах. Джерси для каждого хоккеиста имеет оригинальный дизайн.

«Идея у нас родилась ещё в конце сезона 2018/2019. Нам не удалось использовать идею к плей-офф, куда надеялись выйти, поэтому оставили на новый сезон. Очень хотели выйти в плей-офф, наши хоккеисты бились, но не получилось. Мы хотели бы поблагодарить болельщиков, что они не отворачиваются, ведь на протяжении трёх сезонов команда не выходит в плей-офф, но мы остаёмся на том же уровне по посещаемости, болельщики продолжают нас поддерживать. Мы решили так выразить нашу благодарность», — рассказала корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ХК «Сибирь» Мария Левинская.

Также в «Сибири» отметили, что в предстоящем сезоне готовятся несколько мероприятий для болельщиков. 

Канал HCSibir / youtube.com

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сейчас готовится к новому сезону. На прошлой неделе клуб подписал просмотровый контракт с крайним форвардом Евгением Чесалиным.

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КОММЕНТАРИИ (4)

вопрос
31 июл 2019 в 14:02

Редакции НГС тоже нужно выпустить форму с портретами своих троллей.
Пафнуша, ржаки, точняк чоповский, король и ёлка.
Ну чтобы они (сотрудники)всегда помнили, кто им помог снизить посещаемость нгс и уход комментаторов.

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31 июл 2019 в 13:58

ох ты ёёё
кто этот бородач ?
мне аш с сердцем захерело
нельзя же так резко