ХК «Сибирь» выпустил форму с фотографиями болельщиков

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» выпустил форму для игроков с портретами болельщиков — в ней команда будет выходить на лёд в предсезонных матчах. Джерси для каждого хоккеиста имеет оригинальный дизайн.



«Идея у нас родилась ещё в конце сезона 2018/2019. Нам не удалось использовать идею к плей-офф, куда надеялись выйти, поэтому оставили на новый сезон. Очень хотели выйти в плей-офф, наши хоккеисты бились, но не получилось. Мы хотели бы поблагодарить болельщиков, что они не отворачиваются, ведь на протяжении трёх сезонов команда не выходит в плей-офф, но мы остаёмся на том же уровне по посещаемости, болельщики продолжают нас поддерживать. Мы решили так выразить нашу благодарность», — рассказала корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ХК «Сибирь» Мария Левинская.