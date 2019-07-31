«Подумали, что бутылка взорвалась в багажнике»: на улице Плахотного обстреляли Suzuki

В ночь на 30 июля на улице Плахотного обстреляли автомобиль «Сузуки Гранд Витара», который ночью ехал по частному сектору в Ленинском районе Новосибирска.

В автомобиле была Наталья Кузина со своим молодым человеком, которые возвращались домой на Плахотного, 74/2. Они хотели проехать между домами Плахотного, 74 и 72, но проезд оказался перекрыт бетонными блоками. Тогда водитель повернул на дорогу, идущую через частный сектор.

«Там такое освещение, может быть, два или три фонаря всего стоит. Мы медленно едем, потому что там покрытие из мелких камешков», — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кузина.