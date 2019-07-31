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Криминал

«Подумали, что бутылка взорвалась в багажнике»: на улице Плахотного обстреляли Suzuki

Машине разбило стекло во время ночной поездки по частному сектору

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В автомобиль выстрелили, когда он ехал по улице Плахотного

Фото: Наталья Кузина

В ночь на 30 июля на улице Плахотного обстреляли автомобиль «Сузуки Гранд Витара», который ночью ехал по частному сектору в Ленинском районе Новосибирска.

В автомобиле была Наталья Кузина со своим молодым человеком, которые возвращались домой на Плахотного, 74/2. Они хотели проехать между домами Плахотного, 74 и 72, но проезд оказался перекрыт бетонными блоками. Тогда водитель повернул на дорогу, идущую через частный сектор.

«Там такое освещение, может быть, два или три фонаря всего стоит. Мы медленно едем, потому что там покрытие из мелких камешков», — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кузина. 

Предположительно, пуля сначала попала в металл, а затем рикошетом отлетела в стекло&nbsp;

Предположительно, пуля сначала попала в металл, а затем рикошетом отлетела в стекло 

Кузина говорит, что видела двух пешеходов, пока машина ехала по переулку. На полпути к дому «Сузуки» проезжала мимо припаркованных машин, когда раздался шум.

«Тут резкий, как хлопок, взрыв чего-то. Нам вообще показалось, что, может быть, бутылка взорвалась в багажнике. Мы сначала не поняли. < …> Хлопок и резкий, очень сильный треск. Я свечу фонариком и просто вижу, что всё стекло начинает трескаться», — рассказала Наталья.

После того как машина выехала из частного сектора, девушка со своим спутником осмотрела машину.

«Видим эти повреждения: разбившееся всё стекло — хорошо, что оно тонированное и на плёнке держалось. И видим повреждение от какого-то оружия», — говорит Кузина.

Этой же ночью они отправились в полицию, чтобы написать заявление о происшествии.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что заявление о происшествии с «Сузуки» поступило в полицию. Полицейские пока не могут утверждать, как именно был повреждён автомобиль.

«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства», — добавили в ведомстве.

Осколки стекла остались держаться на плёнке&nbsp;

Осколки стекла остались держаться на плёнке 

Накануне НГС рассказывал о другом происшествии с автомобилем — на улице Приморской в Советском районе Новосибирска трое хулиганов разбили битами припаркованную «Хонду Фит».

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КОММЕНТАРИИ (22)

31 июл 2019 в 14:51

Стопудово ехали с музыкой, вырученной на всю катушку

житель НСКа
31 июл 2019 в 14:54

Ох уж это частный сектор Ленинского района, одни бандюганы((( и вечная гряязь

Карпенко
31 июл 2019 в 14:53

Левый берег, это нормально, для левого берега.