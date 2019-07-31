«Подумали, что бутылка взорвалась в багажнике»: на улице Плахотного обстреляли Suzuki

В автомобиль выстрелили, когда он ехал по улице Плахотного
Фото: Наталья Кузина
В ночь на 30 июля на улице Плахотного обстреляли автомобиль «Сузуки Гранд Витара», который ночью ехал по частному сектору в Ленинском районе Новосибирска.
В автомобиле была Наталья Кузина со своим молодым человеком, которые возвращались домой на Плахотного, 74/2. Они хотели проехать между домами Плахотного, 74 и 72, но проезд оказался перекрыт бетонными блоками. Тогда водитель повернул на дорогу, идущую через частный сектор.
«Там такое освещение, может быть, два или три фонаря всего стоит. Мы медленно едем, потому что там покрытие из мелких камешков», — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кузина.
Кузина говорит, что видела двух пешеходов, пока машина ехала по переулку. На полпути к дому «Сузуки» проезжала мимо припаркованных машин, когда раздался шум.
«Тут резкий, как хлопок, взрыв чего-то. Нам вообще показалось, что, может быть, бутылка взорвалась в багажнике. Мы сначала не поняли. < …> Хлопок и резкий, очень сильный треск. Я свечу фонариком и просто вижу, что всё стекло начинает трескаться», — рассказала Наталья.
После того как машина выехала из частного сектора, девушка со своим спутником осмотрела машину.
«Видим эти повреждения: разбившееся всё стекло — хорошо, что оно тонированное и на плёнке держалось. И видим повреждение от какого-то оружия», — говорит Кузина.
Этой же ночью они отправились в полицию, чтобы написать заявление о происшествии.
В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что заявление о происшествии с «Сузуки» поступило в полицию. Полицейские пока не могут утверждать, как именно был повреждён автомобиль.
«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства», — добавили в ведомстве.
Накануне НГС рассказывал о другом происшествии с автомобилем — на улице Приморской в Советском районе Новосибирска трое хулиганов разбили битами припаркованную «Хонду Фит».