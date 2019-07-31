Фельдшера будут судить за смертельный укол пациентке

Фельдшер скорой помощи из Маслянинского района Новосибирской области ввёл пациентке анальгин, на который у неё была аллергия — сибирячка умерла, а медик попал под уголовное дело.

По версии следствия, 20 апреля 2019 года бригада скорой помощи приехала на вызов к жительнице Маслянино, которая жаловалась на боль в груди и головокружение. В ходе беседы пациентка предупредила врача, что у неё аллергия на препараты, в состав которых входит анальгин. Несмотря на это, фельдшер сделал женщине инъекцию препарата с содержанием анальгина, из-за чего у неё начался анафилактический шок, сообщили в областной прокуратуре.