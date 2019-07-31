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Криминал

Фельдшера будут судить за смертельный укол пациентке

Сибирячка скончалась от аллергии после инъекции с обезболивающим

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Фельдшера предупредили, что у пациентки аллергия на препараты с анальгином. Но он всё равно сделал сибирячке опасную инъекцию

Фото: Александр Ощепков / НГС

Фельдшер скорой помощи из Маслянинского района Новосибирской области ввёл пациентке анальгин, на который у неё была аллергия — сибирячка умерла, а медик попал под уголовное дело.

По версии следствия, 20 апреля 2019 года бригада скорой помощи приехала на вызов к жительнице Маслянино, которая жаловалась на боль в груди и головокружение. В ходе беседы пациентка предупредила врача, что у неё аллергия на препараты, в состав которых входит анальгин. Несмотря на это, фельдшер сделал женщине инъекцию препарата с содержанием анальгина, из-за чего у неё начался анафилактический шок, сообщили в областной прокуратуре. 

«Потерпевшая была незамедлительно доставлена в ГБУЗ "Маслянинская ЦРБ", но, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, скончалась», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Дело будет рассматривать Черепановский районный суд.


Корреспондент НГС направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой рассказать о результатах внутреннего расследования этого случая. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

В феврале этого года новосибирские следователи возбудили уголовное дело о смерти 7-летней пациентки в детской больнице № 3: врачи не смогли поставить девочке правильный диагноз.

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КОММЕНТАРИИ (19)

31 июл 2019 в 13:05

Самое "забавное" - это в первый раз узнать об аллергии на мед.препараты...А так врачи спрашивают, вот только в первый раз никто из пациентов не догадывается. Может в данном случае и проигнорировал фельдшер, но часто никто ничего не знает.

Фото пользователя
31 июл 2019 в 13:25

Это ужасно!
Ведь он же знал, что нельзя человеку анальгин (и пациент говорил, и в личной карте указано), но всё же поставил укол с его содержанием. На мой взгляд, это даже не преступная халатность, а преднамеренное убийство! Надеюсь, фельдшера и руководство организации (несомненно несущего ответственность за своего сотрудника) осудят по всей строгости закона. В данном случае, суровость наказания окажет влияние на судьбы будущих пациентов.

Непонятливая Я
31 июл 2019 в 13:35

Скорее всего, фельдшер не знал, что анальгин входит с состав обезболивающего.Медперсонал постоянно учить надо, а этим заниматься не хотят:три копейки экономят.Платят за низкую квалификацию пациенты -своими жизнями.