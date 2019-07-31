Фельдшера будут судить за смертельный укол пациентке

Фельдшера предупредили, что у пациентки аллергия на препараты с анальгином. Но он всё равно сделал сибирячке опасную инъекцию
Фото: Александр Ощепков / НГС
Фельдшер скорой помощи из Маслянинского района Новосибирской области ввёл пациентке анальгин, на который у неё была аллергия — сибирячка умерла, а медик попал под уголовное дело.
По версии следствия, 20 апреля 2019 года бригада скорой помощи приехала на вызов к жительнице Маслянино, которая жаловалась на боль в груди и головокружение. В ходе беседы пациентка предупредила врача, что у неё аллергия на препараты, в состав которых входит анальгин. Несмотря на это, фельдшер сделал женщине инъекцию препарата с содержанием анальгина, из-за чего у неё начался анафилактический шок, сообщили в областной прокуратуре.
«Потерпевшая была незамедлительно доставлена в ГБУЗ "Маслянинская ЦРБ", но, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, скончалась», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Дело будет рассматривать Черепановский районный суд.
Корреспондент НГС направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой рассказать о результатах внутреннего расследования этого случая. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
В феврале этого года новосибирские следователи возбудили уголовное дело о смерти 7-летней пациентки в детской больнице