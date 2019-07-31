На закатанную в асфальт площадку на Плющихинском вернули детские качели

«Элементы уже возвращают на место, сегодня гуляли в этом дворе и видели, что рабочие ставили горку. Они сказали, что тут ещё планируется резиновое покрытие на асфальт в будущем», — написала Образцова в редакцию НГС, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.

На детскую площадку возле дома на улице Татьяны Снежиной, 25/4 в Октябрьском районе вернули детские качели и горку — их установили поверх нового асфальта.

На прошлой неделе новую детскую площадку снесли и закатали в асфальт. В компании, которая занималась строительством микрорайона, рассказали, что асфальт поможет детям избежать травм, а все работы проводятся по наказу депутата Сергея Конько.

«Малые формы были сняты и отремонтированы, покрашены. Вчера должны были закончить их установку на место. В ближайшее время должны будут нанести травмобезопасное покрытие», — рассказывали корреспонденту НГС в общественной приёмной депутата Сергея Конько.

В середине июля НГС рассказывал, как в Багане тонким слоем асфальта закатали целый парк. Общественники на видео показали, что покрытие крошится и легко сворачивается в рулон руками.

