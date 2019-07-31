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Город

На закатанную в асфальт площадку на Плющихинском вернули детские качели

Поверх асфальта собираются положить резиновое покрытие, чтобы детям было не больно падать

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Поверх асфальта должны уложить специальное прорезиненное покрытие, чтобы дети не получали травмы

Фото: Александра Образцова

На детскую площадку возле дома на улице Татьяны Снежиной, 25/4 в Октябрьском районе вернули детские качели и горку — их установили поверх нового асфальта.

Фотографию новых аттракционов на площадке в редакцию НГС прислала читательница Александра Образцова.

«Элементы уже возвращают на место, сегодня гуляли в этом дворе и видели, что рабочие ставили горку. Они сказали, что тут ещё планируется резиновое покрытие на асфальт в будущем», — написала Образцова в редакцию НГС, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.

Качели и горку перед установкой отреставрировали

Качели и горку перед установкой отреставрировали

На прошлой неделе новую детскую площадку снесли и закатали в асфальт. В компании, которая занималась строительством микрорайона, рассказали, что асфальт поможет детям избежать травм, а все работы проводятся по наказу депутата Сергея Конько.

«Малые формы были сняты и отремонтированы, покрашены. Вчера должны были закончить их установку на место. В ближайшее время должны будут нанести травмобезопасное покрытие», — рассказывали корреспонденту НГС в общественной приёмной депутата Сергея Конько.

В середине июля НГС рассказывал, как в Багане тонким слоем асфальта закатали целый парк. Общественники на видео показали, что покрытие крошится и легко сворачивается в рулон руками.

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КОММЕНТАРИИ (24)

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31 июл 2019 в 13:40

«...асфальт поможет детям избежать травм, а все работы проводятся по наказу депутата Сергея Конько.»
Асфальт поможет избежать травм???
Какую таблетку надо выпить, чтобы не видеть и не слышать это безумие?

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31 июл 2019 в 13:36

Пока они собираются, дети падая на асфальт раздирают себе все руки-ноги до крови. Раньше там травка была, не так плохо было.

31 июл 2019 в 13:34

может на асфальт земли насыпать и травку посадить? будет еще безопаснее