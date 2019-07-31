В подвале музыкальной школы нашли десяток замурованных котят

Зоозащитники обвинили музыкальную школу Новосибирска в том, что её сотрудники замуровали в подвале десяток котят — в школе факт этого отрицают.

Как рассказала корреспонденту НГС зоозащитник Татьяна Николаева, за кошками в доме на улице Римского-Корсакова, 3/1 она начала следить месяц назад, но сразу столкнулась с негативом со стороны руководства школы.

«Месяц как нам сообщили, что там кошки живут. Хотя они там уже больше трёх лет. Вчера мы приехали, а они забили окошко [подвала]. Они не заваривали, просто фанерками позабивали. Но они на это права не имеют, они там никто по сути. Внутри котята остались, а кошка металась снаружи, и мы это увидели только вечером. Котята весь день были без еды», — говорит Татьяна Николаева.