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В подвале музыкальной школы нашли десяток замурованных котят

Зоозащитники уверены, что сотрудники школы сделали это намеренно, но в школе всё отрицают

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Зоозащитники уверены, что котят замуровали в подвале по решению школы

Фото: Татьяна Николаева

Зоозащитники обвинили музыкальную школу Новосибирска в том, что её сотрудники замуровали в подвале десяток котят — в школе факт этого отрицают.

Как рассказала корреспонденту НГС зоозащитник Татьяна Николаева, за кошками в доме на улице Римского-Корсакова, 3/1 она начала следить месяц назад, но сразу столкнулась с негативом со стороны руководства школы.

«Месяц как нам сообщили, что там кошки живут. Хотя они там уже больше трёх лет. Вчера мы приехали, а они забили окошко [подвала]. Они не заваривали, просто фанерками позабивали. Но они на это права не имеют, они там никто по сути. Внутри котята остались, а кошка металась снаружи, и мы это увидели только вечером. Котята весь день были без еды», — говорит Татьяна Николаева. 

Выходы из подвала забили фанерными листами

Выходы из подвала забили фанерными листами

По её словам, в доме на Римского-Корсакова живёт около десятка котят и кошек. Зоозащитники регулярно приезжают и стараются выловить котят, а кошек забрать на стерилизацию. Однако это не нравится сотрудникам музыкальной школы. 

«Мы их кормим, она выходит и начинает орать: заберите всех сразу. Но мы всех сразу забрать не можем, наши ресурсы ограничены.

Котят забираем, а взрослых стерилизуем. Надеюсь, что скоро там вообще не будет кошек, только на это время надо», — объясняет Татьяна Николаева.

Руководство музыкальной школы заявило, что зоозащитники говорят неправду.

«Давайте сначала разберёмся, как она за ними ухаживает. Я не знаю, что это за ложные обвинения, что за слова, чем они подтверждены», — коротко ответили в школе.

При этом, как отмечает сама Татьяна Николаева, сотрудники ЖЭУ и главные по подъездам охотно идут навстречу волонтёрам, позволяя тем пользоваться ключами от подвалов и следить за брошенными животными.

В октябре 2018 года новосибирцы спасли пса, которого оставили в заколоченной будке в лесу недалеко от бывшего посёлка Пашино. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

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31 июл 2019 в 12:39

Животных надо беречь и уважать, кошка тоже человек в конце-то концов:)

Хрюша
31 июл 2019 в 12:39

Зато в музыкальной школе нет мышей!
Но кошек слишком много! Надо всех стерилизовать. Стерилизованных легче пристроить

Точняк
31 июл 2019 в 12:38

Требую защитить котят. Готов от лица ЧОПа организовать помощь.