В подвале музыкальной школы нашли десяток замурованных котят

Зоозащитники уверены, что котят замуровали в подвале по решению школы
Фото: Татьяна Николаева
Зоозащитники обвинили музыкальную школу Новосибирска в том, что её сотрудники замуровали в подвале десяток котят — в школе факт этого отрицают.
Как рассказала корреспонденту НГС зоозащитник Татьяна Николаева, за кошками в доме на улице Римского-Корсакова, 3/1 она начала следить месяц назад, но сразу столкнулась с негативом со стороны руководства школы.
«Месяц как нам сообщили, что там кошки живут. Хотя они там уже больше трёх лет. Вчера мы приехали, а они забили окошко [подвала]. Они не заваривали, просто фанерками позабивали. Но они на это права не имеют, они там никто по сути. Внутри котята остались, а кошка металась снаружи, и мы это увидели только вечером. Котята весь день были без еды», — говорит Татьяна Николаева.
По её словам, в доме на Римского-Корсакова живёт около десятка котят и кошек. Зоозащитники регулярно приезжают и стараются выловить котят, а кошек забрать на стерилизацию. Однако это не нравится сотрудникам музыкальной школы.
«Мы их кормим, она выходит и начинает орать: заберите всех сразу. Но мы всех сразу забрать не можем, наши ресурсы ограничены.
Котят забираем, а взрослых стерилизуем. Надеюсь, что скоро там вообще не будет кошек, только на это время надо», — объясняет Татьяна Николаева.
Руководство музыкальной школы заявило, что зоозащитники говорят неправду.
«Давайте сначала разберёмся, как она за ними ухаживает. Я не знаю, что это за ложные обвинения, что за слова, чем они подтверждены», — коротко ответили в школе.
При этом, как отмечает сама Татьяна Николаева, сотрудники ЖЭУ и главные по подъездам охотно идут навстречу волонтёрам, позволяя тем пользоваться ключами от подвалов и следить за брошенными животными.
В октябре 2018 года новосибирцы спасли пса, которого оставили в заколоченной будке в лесу недалеко от бывшего посёлка Пашино.