Школу с трещинами на стенах решили снести. Историки пожаловались в Генпрокуратуру

«Инспекция по госохране памятников издала приказ о невключении здания школы № 54 в список выявленных объектов культурного наследия. То есть под снос. Мы, ВООПИК, конечно, будем бороться. Обсуждаем подачу иска в суд и заявления в прокуратуру. Я сейчас в Москве, подала жалобу по школе в Генпрокуратуру РФ — те, конечно, спустят в город, но это необходимый этап. Подала также жалобу [депутату Госдумы РФ от Новосибирской области] В.А. Ганзя и в Минпросвещения», — объяснила Наталия Шамина.

Школу откровенно называют опасной — в ней до сих пор учится больше 480 школьников

О сносе школы № 54 на улице Крылова говорят больше 10 лет, но в последнее время наиболее активно. Почти 90-летнее здание никогда не ремонтировали, из-за этого по стенам пошли трещины, полы прогнили, зимой лопаются батареи — в таких условиях вынуждены учиться больше 480 школьников. Власти решили снести школу и построить на её месте новую, но историки забили тревогу — историческое здание, по их словам, считается образцом архитектуры 1930-х годов. Кроме того, фасад школы украшает уникальный барельеф. Областная инспекция по охране объектов культурного наследия исследовала здание по заявлению ВООПИК, но памятником её не признала, таким образом, разрешив сносить.

Зимой корреспонденты НГС провели учебный день в разваливающейся школе — учителя называют её опасной, хоть и признают, что сносить здание жалко.