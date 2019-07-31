Школу с трещинами на стенах решили снести. Историки пожаловались в Генпрокуратуру

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3 июня 2019
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Историки пытаются сохранить здание школы и пожаловались в Генпрокуратуру РФ
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Историки подали заявление в Генпрокуратуру РФ с требованием остановить снос новосибирской школы № 54 — по их словам, здание нужно сохранить.
Об этом корреспонденту НГС рассказала председатель совета новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Наталия Шамина.
«Инспекция по госохране памятников издала приказ о невключении здания школы № 54 в список выявленных объектов культурного наследия. То есть под снос. Мы, ВООПИК, конечно, будем бороться. Обсуждаем подачу иска в суд и заявления в прокуратуру. Я сейчас в Москве, подала жалобу по школе в Генпрокуратуру РФ — те, конечно, спустят в город, но это необходимый этап. Подала также жалобу [депутату Госдумы РФ от Новосибирской области] В.А. Ганзя и в Минпросвещения», — объяснила Наталия Шамина.
О сносе школы № 54 на улице Крылова говорят больше 10 лет, но в последнее время наиболее активно. Почти 90-летнее здание никогда не ремонтировали, из-за этого по стенам пошли трещины, полы прогнили, зимой лопаются батареи — в таких условиях вынуждены учиться больше 480 школьников. Власти решили снести школу и построить на её месте новую, но историки забили тревогу — историческое здание, по их словам, считается образцом архитектуры 1930-х годов. Кроме того, фасад школы украшает уникальный барельеф. Областная инспекция по охране объектов культурного наследия исследовала здание по заявлению ВООПИК, но памятником её не признала, таким образом, разрешив сносить.