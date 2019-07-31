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Образование

НГТУ вошёл в топ лучших опорных вузов страны

За это университету дадут денег

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Пока неизвестно, какую сумму федеральные власти выделят новосибирскому вузу

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) попал в число четырёх лучших опорных вузов страны. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

По итогам 2018 года лидерами среди опорных вузов помимо НГТУ стали белгородский, нижегородский и магнитогорский технические университеты.

«При анализе результатов работы 22 опорных университетов, ставших победителями конкурсного отбора на дополнительное финансирование, оценивались три блока показателей по итогам 2018 года: динамика прироста значений ключевых показателей результативности, количественные значения ключевых показателей результативности, экспертная оценка реализации программ развития», — сообщили в пресс-службе НГТУ.

В НГТУ пока не знают, какую сумму федеральные власти выделят на развитие университета. Ректор вуза Анатолий Батаев с отчётом находится в Москве.


На днях стало известно, что четырёхлетний лабрадор «поступил» на факультет гуманитарного образования НГТУ — вместе со своей незрячей хозяйкой собака будет ходить на лекции и семинары.

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образованиеНГТУопорный вуз

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КОММЕНТАРИИ (13)

Точняк
31 июл 2019 в 11:16

У нас в чопе многие закончили вузы силовых структур, например фсин.

Студент
31 июл 2019 в 11:35

Осталось пройти аккредитацию чтоб после 5 лет обучения студентам выдавали диплом а не справку об обучении.

карпенко
31 июл 2019 в 11:29

У нас один Сибирский Федеральный университет в Красноярске, остальное слова.