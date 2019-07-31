Мусоровоз сбил велосипедиста на трассе под Новосибирском

«В 8:00 водитель 1963 года рождения, трезвый, управляя автомобилем КО-440-2, двигался по со стороны Новосибирска в сторону Ордынского кольца и на 15-м километре совершил наезд на велосипедиста, который переезжал проезжую часть справа налево в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пока никаких сведений о состоянии велосипедиста у нас нет», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды БДД по Новосибирской области.

Утром 31 июля на трассе под Новосибирском мусоровоз сбил велосипедиста — очевидцы сообщают, что велосипедист погиб.

В ГИБДД пока не подтвердили смерть велосипедиста

По информации очевидцев последствий аварии в соцсети «ВКонтакте», от полученных травм велосипедист скончался. Также очевидцы сообщают, что из-за ДТП образовалась глухая пробка.



После публикации в ГИБДД сообщили, что в результате аварии велосипедист скончался.





«В результате ДТП мужчина-велосипедист погиб на месте происшествия, на вид 25-30 лет. На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Госавтоинспекции.

Накануне на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина столкнулись Nissan и Hyundai, от удара один из автомобилей влетел в здание.

