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Происшествия

Мусоровоз сбил велосипедиста на трассе под Новосибирском

По информации очевидцев, велосипедист погиб

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Велосипедист переезжал дорогу по пешеходному переходу

Фото: Стас Соколов / НГС

Утром 31 июля на трассе под Новосибирском мусоровоз сбил велосипедиста — очевидцы сообщают, что велосипедист погиб.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось на 15-м километре автодороги К17-Р.

«В 8:00 водитель 1963 года рождения, трезвый, управляя автомобилем КО-440-2, двигался по со стороны Новосибирска в сторону Ордынского кольца и на 15-м километре совершил наезд на велосипедиста, который переезжал проезжую часть справа налево в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пока никаких сведений о состоянии велосипедиста у нас нет», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды БДД по Новосибирской области.

В ГИБДД пока не подтвердили смерть велосипедиста

В ГИБДД пока не подтвердили смерть велосипедиста

По информации очевидцев последствий аварии в соцсети «ВКонтакте», от полученных травм велосипедист скончался. Также очевидцы сообщают, что из-за ДТП образовалась глухая пробка.

После публикации в ГИБДД сообщили, что в результате аварии велосипедист скончался. 

«В результате ДТП мужчина-велосипедист погиб на месте происшествия, на вид 25-30 лет. На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Госавтоинспекции. 

Накануне на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина столкнулись Nissan и Hyundai, от удара один из автомобилей влетел в здание.

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КОММЕНТАРИИ (33)

серЁжик
31 июл 2019 в 10:13

Вот что бывает когда велосипедисты не спешиваются на пешеходных переходах! 8( А меня сегодня утром велосипедист на регулируемом переходе чуть-чуть не сбил, так мчался сзади! 8)

31 июл 2019 в 10:13

ПДД, 24.8.
Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
...
пересекать дорогу по пешеходным переходам.

31 июл 2019 в 10:26

Сразу "воот, спешиваться надо"..Чтоб был размазан отдельно велик, и отдельно велосипедист?! Если водитель умудряется выборочно давить (если не спешился с велика) - так его лишить надо как психа, пожизненно, это уже умышленное убийство получается!